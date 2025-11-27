Στην Τουρκία έφτασε ο Πάπας Λέων ΙΔ' - Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό από την εκλογή του

Στην Τουρκία έφτασε την Πέμπτη (27/11) ο Πάπας Λέων ΙΔ', στο πρώτο σκέλος του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό από την εκλογή του από το παπικό κονκλάβιο τον Μάιο.

Ο ποντίφικας θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την ιστορική 1700η επέτειο της Α΄Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Μετά από την Τουρκία ο Πάπας θα κατευθυνθεί στον Λίβανο, λίγες ημέρες μετά τις τελευταίες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη πρωτεύουσα της χώρας, τη Βηρυττό.

Καθώς ταξίδευε προς την Άγκυρα, ο Πάπας συνόψισε το μήνυμα του ταξιδιού του λέγοντας ότι «όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να είναι αληθινά αδελφοί και αδελφές, παρά τις διαφορές, παρά τις διαφορετικές θρησκείες, παρά τις διαφορετικές πεποιθήσεις».

Οι επισκέψεις και στις δύο χώρες είχαν αρχικά προγραμματιστεί από τον προκάτοχό του Πάπα Φραγκίσκο, αλλά το γενικό θέμα – η οικοδόμηση γεφυρών – είναι κάτι που ο Πάπας Λέων ΙΔ' έχει υιοθετήσει από τη στιγμή που βγήκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου μετά την εκλογή του τον Μάιο.

Από τότε που έγινε ποντίφικας πριν από έξι μήνες, έχει δώσει την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά μετρημένος, ακόμη και προσεκτικός. Επομένως, σε αυτό το ταξίδι, οι διπλωματικές του ικανότητες θα εξεταστούν προσεκτικά.

Μια κρίσιμη στιγμή του ταξιδιού θα λάβει χώρα στη Νίκαια (Ιζνίκ) της Προύσας, την τοποθεσία της αρχαίας πόλης της Νίκαιας. Ο Πάπας Λέων και ηγέτες άλλων χριστιανικών Εκκλησιών θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν την επέτειο του αρχαίου συμβουλίου που έλαβε χώρα εκεί πριν από 1.700 χρόνια. Το 325 μ.Χ., μεταξύ άλλων σημαντικών αποφάσεων, περισσότεροι από 200 επίσκοποι στο συνέδριο επιβεβαίωσαν την πίστη ότι ο Ιησούς ήταν ο υιός του Θεού, οδηγώντας τελικά σε αυτό που είναι γνωστό ως το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας.

Οι ανατολικοί και δυτικοί κλάδοι του Χριστιανισμού αργότερα διαχωρίστηκαν, αλλά κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα υπάρξουν μηνύματα ενότητας και επούλωσης των διαιρέσεων.

Στην Τουρκία, ο Πάπας θα επισκεφθεί επίσης το Μπλε Τζαμί, όπως έκαναν και οι δύο άμεσοι προκάτοχοί του, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ'. Θα έχει συναντήσεις με άλλους θρησκευτικούς ηγέτες σε μια χειρονομία διαθρησκευτικού διαλόγου πριν συνεχίσει το ταξίδι του.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού του ποντίφικα στην Τουρκία:

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου

— 7:40 π.μ. Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης.

— 12:30 μ.μ. Άφιξη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Esenboga στην Άγκυρα. Επίσημη υποδοχή.

— 1:30 μ.μ. Επίσκεψη στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

— 2:10 μ.μ. Τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο.

— 2:40 μ.μ. Επίσκεψη στον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

— 3:30 μ.μ. Συνάντηση με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος. Ομιλία του Πάπα.

— 5:35 μ.μ. Αναχώρηση με αεροπλάνο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Esenboga προς την Κωνσταντινούπολη.

— 7 μ.μ. Άφιξη στο Αεροδρόμιο Atatürk στην Κωνσταντινούπολη.

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου

— 9:30 π.μ. Συνάντηση με καθολικούς επισκόπους, ιερείς, διακόνους, άνδρες και γυναίκες και ποιμενικούς εργάτες στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη. Ομιλία του Πάπα.

— 10:40 π.μ. Επίσκεψη στο γηροκομείο που διευθύνουν οι Μικρές Αδελφές των Φτωχών. Χαιρετισμός από τον Πάπα.

— 2:15 μ.μ. Μεταφορά με ελικόπτερο στη Νίκαια

— 3:30 μ.μ. Οικουμενική προσευχή για την επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεόφυτου. Ομιλία του Πάπα.

— 4:30 μ.μ. Μεταφορά με ελικόπτερο στην Κωνσταντινούπολη.

— 6:30 μ.μ. Ιδιωτική συνάντηση με επισκόπους στην Αποστολική Αντιπροσωπεία.

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου (Κωνσταντινούπολη)

— 9 π.μ. Επίσκεψη στο Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ, γνωστό και ως Μπλε Τζαμί, στην Κωνσταντινούπολη.

— 9:45 π.μ. (1:45 π.μ.) Ιδιωτική συνάντηση με τους ηγέτες των τοπικών εκκλησιών και των χριστιανικών κοινοτήτων στη ΣυρΟρθόδοξη Εκκλησία του Μορ Εφραίμ.

— 3:30 μ.μ. Δοξολογία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Χαιρετισμός από τον Πάπα.

— 3:50 μ.μ. Συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υπογραφή κοινής δήλωσης στο Πατριαρχικό Παλάτι.

— 5 μ.μ. Θεία Λειτουργία στη Volkswagen Arena. Ομιλία του Πάπα.

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου (Κωνσταντινούπολη, Βηρυτός)

— 9:30 π.μ. Επίσκεψη και προσευχή στον Αρμενικό Αποστολικό Καθεδρικό Ναό. Χαιρετισμός από τον Πάπα.

— 10:30 π.μ. Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ομιλία από τον Πάπα.

— 12:30 μ.μ. Οικουμενική ευλογία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

— 1 μ.μ. Γεύμα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

— 2:15 μ.μ. Τελετή αποχαιρετισμού στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

— 2:45 μ.μ. Αναχώρηση με αεροπλάνο από το αεροδρόμιο Ατατούρκ προς τη Βηρυτό

