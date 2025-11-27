Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο πάπας Λέων XIV

Ο Πάπας Λέων XIV εκφωνεί την ομιλία του στην εθνική βιβλιοθήκη του προεδρικού Μεγάρου, στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Ο πάπας Λέων XIV προειδοποίησε ότι «σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό καθώς διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας», σε μια παθιασμένη ομιλία του προς πολιτικούς ηγέτες και νομοθέτες στην Τουρκία, με φόντο τις πολυάριθμες συγκρούσεις στην περιοχή.

«Βιώνουμε σήμερα μια φάση που χαρακτηρίζεται από αυξημένο επίπεδο συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτούμενη από τις επικρατούσες στρατηγικές οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης. Αυτό το είχε ονομάσει ο πάπας Φραγκίσκος ως έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που διεξάγεται κατά τμήματα», δήλωσε ο πάπας Λέων XIV στην συνέλευση στο προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο πάπας Λέων XIV έφτασε στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 12:23 το μεσημέρι όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ.

Ο πάπας Λέων XIV συνοδεύεται από μέλη της ασφάλειας κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογα στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου του ταξιδιού στο εξωτερικό. AP

Προτού μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο, ο πάπας επισκέφθηκε κατά την εθιμοτυπία το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στο προεδρικό μέγαρο υποδέχτηκε τον πάπα Λέοντα, με την ιδιότητα του αρχηγού του κράτους του Βατικανού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με απόδοση στρατιωτικών τιμών, 21 κανονιοβολισμούς και έφιππο άγημα.

Το ταξίδι του Ποντίφικα αναμένεται να διαρκέσει έξι ημέρες, κατά το οποίο θα επισκεφτεί και τον Λίβανο.

Ο Πάπας Λέων XIV καταθέτει στεφάνι στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. AP

«Διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας»

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους και τη διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, πάπας Λέων XIV και Ερντογάν απηύθυναν ομιλίες στους προσκεκλημένους στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου.

Στην ομιλία του, ο πάπας Λέων XIV υπενθύμισε την παρατήρηση του εκλιπόντος προκατόχου του, πάπα Φραγκίσκου, ότι «σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», λέγοντας: «Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας».

Απευθυνόμενος στον Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Κύριε πρόεδρε, εύχομαι η Τουρκία να αποτελέσει πηγή σταθερότητας και προσέγγισης μεταξύ των λαών, συμβάλλοντας σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Πάπας Λέων XIV εκφωνεί την ομιλία του στην εθνική βιβλιοθήκη του προεδρικού Μεγάρου, στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. AP

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στην ομιλία του, απέρριψε τη νοοτροπία που στηρίζεται στο «δίκιο του ισχυρού» και προέτρεψε σε μια ανανεωμένη κουλτούρα συναντίληψης για να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως αυξανόμενη «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας». Η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία, είπε, πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική και την κοινωνική ζωή. Προειδοποίησε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να εδραιώσει τις υπάρχουσες ανισότητες, επειδή «απλώς αναπαράγει τις δικές μας προτιμήσεις», και κάλεσε σε συνεργασία για να «διορθωθεί η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στην ενότητα της οικογένειας των ανθρώπων».

Αναφερόμενος στην Τουρκία είπε ότι «αυτή η χώρα έχει άρρηκτους δεσμούς με τις ρίζες του Χριστιανισμού. Σήμερα καλεί τα παιδιά του Αβράαμ και όλη την ανθρωπότητα σε μια αδελφότητα που αναγνωρίζει και εκτιμά τις διαφορές».

«Η ομοιομορφία θα ήταν μια φτώχεια», είπε, προειδοποιώντας ότι οι κοινότητες σήμερα κινδυνεύουν να «πολωθούν και να διχαστούν από ακραίες θέσεις».

Ο Ερντογάν υπογράμμισε την κρισιμότητα της επίσκεψης του Ποντίφικα

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την κρισιμότητα της επίσκεψης του Ποντίφικα εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων από την Ασία έως την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ανέφερε ότι η Τουρκία ηγείται παγκοσμίως σε ανθρωπιστική βοήθεια, φιλοξενώντας εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και υποστηρίζοντας Ουκρανούς, ενώ προωθεί πρωτοβουλίες όπως η συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα. Επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με περισσότερους από 70.000 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των πληγμάτων σε εκκλησίες και κάλεσε για τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967.

Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία απορρίπτει τις διακρίσεις, βασιζόμενη στην ισλαμική φιλοσοφία αγάπης προς κάθε δημιούργημα, παραθέτοντας στίχους του Γιουνούς και του Μεβλάνα Τζελαλεντίν Ρουμί.

Μετά το προεδρικό μέγαρο, και προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Λέων XIV επισκέφθηκε τον επικεφαλής της τουρκικής Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων, Σαφί Αρπάγκους, και τη νουντσιατούρα του Βατικανού στην τουρκική πρωτεύουσα.