Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο πάπας Λέων XIV

Ο πάπας Λέων XIV έφτασε στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 12:23 το μεσημέρι όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ

Newsbomb

Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο πάπας Λέων XIV

Ο Πάπας Λέων XIV εκφωνεί την ομιλία του στην εθνική βιβλιοθήκη του προεδρικού Μεγάρου, στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πάπας Λέων XIV προειδοποίησε ότι «σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό καθώς διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας», σε μια παθιασμένη ομιλία του προς πολιτικούς ηγέτες και νομοθέτες στην Τουρκία, με φόντο τις πολυάριθμες συγκρούσεις στην περιοχή.

«Βιώνουμε σήμερα μια φάση που χαρακτηρίζεται από αυξημένο επίπεδο συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτούμενη από τις επικρατούσες στρατηγικές οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης. Αυτό το είχε ονομάσει ο πάπας Φραγκίσκος ως έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που διεξάγεται κατά τμήματα», δήλωσε ο πάπας Λέων XIV στην συνέλευση στο προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο πάπας Λέων XIV έφτασε στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 12:23 το μεσημέρι όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ.

πάπας Λέων XIV - Τουρκία

Ο πάπας Λέων XIV συνοδεύεται από μέλη της ασφάλειας κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Εσένμπογα στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου του ταξιδιού στο εξωτερικό.

AP

Προτού μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο, ο πάπας επισκέφθηκε κατά την εθιμοτυπία το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στο προεδρικό μέγαρο υποδέχτηκε τον πάπα Λέοντα, με την ιδιότητα του αρχηγού του κράτους του Βατικανού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με απόδοση στρατιωτικών τιμών, 21 κανονιοβολισμούς και έφιππο άγημα.

Το ταξίδι του Ποντίφικα αναμένεται να διαρκέσει έξι ημέρες, κατά το οποίο θα επισκεφτεί και τον Λίβανο.

Πάπας Λέων XIV - Τουρκία

Ο Πάπας Λέων XIV καταθέτει στεφάνι στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

AP

«Διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας»

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους και τη διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, πάπας Λέων XIV και Ερντογάν απηύθυναν ομιλίες στους προσκεκλημένους στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου.

Στην ομιλία του, ο πάπας Λέων XIV υπενθύμισε την παρατήρηση του εκλιπόντος προκατόχου του, πάπα Φραγκίσκου, ότι «σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», λέγοντας: «Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας».

Απευθυνόμενος στον Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Κύριε πρόεδρε, εύχομαι η Τουρκία να αποτελέσει πηγή σταθερότητας και προσέγγισης μεταξύ των λαών, συμβάλλοντας σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Πάπας Λέων XIV - Τουρκία

Ο Πάπας Λέων XIV εκφωνεί την ομιλία του στην εθνική βιβλιοθήκη του προεδρικού Μεγάρου, στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

AP

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στην ομιλία του, απέρριψε τη νοοτροπία που στηρίζεται στο «δίκιο του ισχυρού» και προέτρεψε σε μια ανανεωμένη κουλτούρα συναντίληψης για να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως αυξανόμενη «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας». Η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία, είπε, πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική και την κοινωνική ζωή. Προειδοποίησε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να εδραιώσει τις υπάρχουσες ανισότητες, επειδή «απλώς αναπαράγει τις δικές μας προτιμήσεις», και κάλεσε σε συνεργασία για να «διορθωθεί η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στην ενότητα της οικογένειας των ανθρώπων».

Αναφερόμενος στην Τουρκία είπε ότι «αυτή η χώρα έχει άρρηκτους δεσμούς με τις ρίζες του Χριστιανισμού. Σήμερα καλεί τα παιδιά του Αβράαμ και όλη την ανθρωπότητα σε μια αδελφότητα που αναγνωρίζει και εκτιμά τις διαφορές».

«Η ομοιομορφία θα ήταν μια φτώχεια», είπε, προειδοποιώντας ότι οι κοινότητες σήμερα κινδυνεύουν να «πολωθούν και να διχαστούν από ακραίες θέσεις».

Ο Ερντογάν υπογράμμισε την κρισιμότητα της επίσκεψης του Ποντίφικα

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την κρισιμότητα της επίσκεψης του Ποντίφικα εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων από την Ασία έως την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ανέφερε ότι η Τουρκία ηγείται παγκοσμίως σε ανθρωπιστική βοήθεια, φιλοξενώντας εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και υποστηρίζοντας Ουκρανούς, ενώ προωθεί πρωτοβουλίες όπως η συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα. Επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με περισσότερους από 70.000 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των πληγμάτων σε εκκλησίες και κάλεσε για τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967.

Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία απορρίπτει τις διακρίσεις, βασιζόμενη στην ισλαμική φιλοσοφία αγάπης προς κάθε δημιούργημα, παραθέτοντας στίχους του Γιουνούς και του Μεβλάνα Τζελαλεντίν Ρουμί.

Μετά το προεδρικό μέγαρο, και προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Λέων XIV επισκέφθηκε τον επικεφαλής της τουρκικής Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων, Σαφί Αρπάγκους, και τη νουντσιατούρα του Βατικανού στην τουρκική πρωτεύουσα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οριστική απόφαση για άμεση επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ

18:39LIFESTYLE

Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: «Μαγνήτισαν» όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο ποντίφικας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνει η συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Οι παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό 2026

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου - Είναι ένας κοινός συκοφάντης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Στην ΑΕΚ ο Τζιάν Κλαβέλ

17:58LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο spoiler: Κινδυνεύει η Αρετή

17:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο Telekom Center Athens!

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια του Terminator Linda Hamilton

17:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Το FBI διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία - Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστρέφει στη δράση με την Τουρκία ο σέντερ του Παναθηναϊκού

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Εικόνες ντοκουμέντο - Μέσα στο σπίτι της 75χρονης μετά τη δολοφονία από τη νύφη της

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ζήλεψε ο Χάρος τον όμορφό μας» - Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ