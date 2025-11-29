Το πρόβλημα με τα Airbus «χτύπησε» και το αεροπλάνο του Πάπα

Το ζήτημα λογισμικού που επηρεάζει χιλιάδες αεροσκάφη Airbus A320 επηρέασε και το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Πάπα Λέοντα XIV χρειάζεται αντικατάσταση ενός εξαρτήματος του Airbus A320. Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο παπικό ταξίδι, αλλά επηρεάζει και περισσότερα από 6.000 αεροσκάφη.

Διαπιστώθηκε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει κρίσιμα δεδομένα στα συστήματα ελέγχου πτήσης των Airbus A320. Η αιτία ήταν ένα σφάλμα στο ELAC (Elevator and Aileron Computer), του οποίου το λογισμικό αποδείχθηκε ευάλωτο στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την Τουρκία ο ποντίφικας αναμένεται να μεταβεί στον Λίβανο.

PAPAL PLANE TROUBLE ✈️



According to the Holy See Press Office, the plane carrying Pope Leo XIV needs a replacement of a component on the Airbus A320.



This issue doesn’t just affect the plane used for his first papal trip—it also impacts more than 6,000 aircraft ?



Τι συνέβη με τα αεροσκάφη της Airbus

Το πρόβλημα, που εντοπίστηκε μετά από περιστατικό αιφνίδιας απώλειας ύψους τον περασμένο μήνα, απαιτεί ενημέρωση του συστήματος πριν τα αεροσκάφη επιστρέψουν κανονικά στις πτήσεις.

Τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη -μοντέλα της σειράς A320 που χρησιμοποιούνται από πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως- χρειάζονται αναβάθμιση λογισμικού, καθώς η Airbus διαπίστωσε ότι «έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Το περιστατικό που οδήγησε στην προειδοποίηση αφορά πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ των ΗΠΑ, στις 30 Οκτωβρίου. Το αεροπλάνο εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο της Τάμπα όταν αντιμετώπισε πρόβλημα ελέγχου πτήσης και σημείωσε απότομη απώλεια ύψους, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 επιβάτες.

Εκπρόσωπος της Airbus επιβεβαίωσε στο Sky News ότι η αλλαγή λογισμικού αφορά έως και 6.000 αεροσκάφη.

