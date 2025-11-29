Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

Το πρόβλημα με τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πτήσης εντοπίστηκε κατά την έρευνα περιστατικού όπου αεροσκάφος της JetBlue έχασε ξαφνικά ύψος

Newsbomb

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

Airbus A320

REUTERS
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus καθηλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, καθώς εντοπίστηκε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πτήσης, προκαλώντας καθυστερήσεις διεθνώς.

Περίπου 6.000 αεροσκάφη της σειράς A320 – σχεδόν τα μισά από τον παγκόσμιο στόλο της ευρωπαϊκής εταιρείας – θεωρείται ότι επηρεάζονται από την απόφαση αυτή. Οι περισσότερες από αυτές τις πτήσεις αναμένεται να επανέλθουν σύντομα, μετά την αναβάθμιση του λογισμικού.

Το συμβάν που οδήγησε στον συναγερμό

Η Airbus εντόπισε το πρόβλημα μετά από έρευνα για ένα σοβαρό περιστατικό σε πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού τον Οκτώβριο, όταν αεροσκάφος της JetBlue έχασε ξαφνικά ύψος. Η πτήση πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Η ευπάθεια δεν αφορά μόνο το A320, αλλά και τα A318, A319 και A321, τα οποία χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα.

Τα αεροσκάφη που μπορούν να επισκευαστούν άμεσα – και εκείνα που δεν μπορούν

Για περίπου 5.100 αεροσκάφη, το ζήτημα διορθώνεται με μια σχετικά απλή αναβάθμιση λογισμικού, διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Ωστόσο, 900 παλαιότερα αεροσκάφη απαιτούν αντικατάσταση ολόκληρων ηλεκτρονικών υπολογιστών πτήσης. Αυτά δεν θα μπορέσουν να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία – κάτι που εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Η Airbus ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα «θα προκαλέσει λειτουργικές αναταράξεις».

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα και γιατί είναι σοβαρό

Το σφάλμα αφορά λογισμικό που υπολογίζει το υψόμετρο των αεροσκαφών.
Η Airbus διαπίστωσε ότι σε μεγάλα ύψη τα δεδομένα μπορούν να αλλοιωθούν από έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Αυτό οδήγησε και στο περιστατικό του Οκτωβρίου, το μοναδικό μέχρι στιγμής.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε επείγουσα οδηγία αεροπλοϊμότητας, απαιτώντας την επίλυση του προβλήματος πριν οποιοδήποτε αεροπλάνο μεταφέρει ξανά επιβάτες.

Τα αεροσκάφη επιτρέπεται να εκτελούν μόνο «πτήσεις μεταφοράς» προς εγκαταστάσεις συντήρησης.

Γιατί αφορά ειδικά τη σειρά A320

Η σειρά A320 είναι αεροσκάφη τύπου fly-by-wire, όπου οι εντολές του πιλότου δεν μεταδίδονται μηχανικά, αλλά μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλοίωση στα δεδομένα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον έλεγχο της πτήσης.

Περιορισμένη μέχρι στιγμής η αναστάτωση

Στη Βρετανία, το Gatwick ανέφερε «μικρές αναταραχές», ενώ το Heathrow δεν έχει καταγράψει ακυρώσεις. Η British Airways εμφανίζεται ελάχιστα επηρεασμένη, ενώ Wizz Air και Air India έχουν ήδη ξεκινήσει τις αναβαθμίσεις.

Η easyJet μίλησε για «αναμενόμενη αναστάτωση», προσθέτοντας αργότερα ότι έχει ήδη ενημερώσει μεγάλο μέρος του στόλου της.

Στις ΗΠΑ, το ζήτημα προέκυψε σε μία από τις πιο φορτωμένες ταξιδιωτικές περιόδους λόγω Thanksgiving. Η American Airlines ανέφερε ότι 340 αεροσκάφη της επηρεάζονται, με περιορισμένες καθυστερήσεις, ενώ η Delta αναμένει «ελάχιστες επιπτώσεις».

Στην Αυστραλία, η Jetstar ακύρωσε περίπου 90 πτήσεις, καθώς το ένα τρίτο του στόλου της επηρεάστηκε.

Ο Τιμ Τζόνσον, διευθυντής πολιτικής της βρετανικής CAA, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σπάνια», τονίζοντας ότι η αεροπορία παραμένει «ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς» χάρη στα αυστηρά πρωτόκολλα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

07:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θηρίο» στην επιστροφή του, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από το NBA Cup

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τροχαία τα ξημερώματα σε Χαμοστέρνας και Κηφισό

07:00LIFESTYLE

Η Φωτεινή Παπαθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Δεν αλλάζω αυτό που ζω τώρα»

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλέκτης κορυφών εν μέσω προβλημάτων που θα «λύγιζαν» κάθε άλλη ομάδα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 20 κορυφαίες πόλεις του 2026 – Τα τρία κριτήρια για τους ιδανικούς προορισμούς του πλανήτη

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λονδίνο τη Δευτέρα - Οι επαφές με την Morgan Stanley και η συνάντηση με τον κοσμήτορα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η αβάσταχτη μοναξιά του Ζελένσκι μετά την παραίτηση του στενού του συνεργάτη, Αντρίι Γέρμακ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday με… άδεια ταμεία: Η κακοκαιρία «Adel» και η χαμηλή καταναλωτική διάθεση «πάγωσαν» την αγορά

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

06:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό και Τραμ: Στάση εργασίας σήμερα μεταξύ 10:00 και 14:00 - Τα τελευταία δρομολόγια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

06:09ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό και Τραμ: Στάση εργασίας σήμερα μεταξύ 10:00 και 14:00 - Τα τελευταία δρομολόγια

23:11LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η αναβολή της περιοδείας στις ΗΠΑ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday με… άδεια ταμεία: Η κακοκαιρία «Adel» και η χαμηλή καταναλωτική διάθεση «πάγωσαν» την αγορά

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel – Παλαιό Φάληρο: Δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, κινδύνευσαν περαστικοί

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η αβάσταχτη μοναξιά του Ζελένσκι μετά την παραίτηση του στενού του συνεργάτη, Αντρίι Γέρμακ

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Airbus ανακαλεί περίπου 6.000 αεροπλάνα A320 για αναβάθμιση λογισμικού - «Σταματήστε αμέσως τις πτήσεις»

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ