Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus καθηλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, καθώς εντοπίστηκε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πτήσης, προκαλώντας καθυστερήσεις διεθνώς.

Περίπου 6.000 αεροσκάφη της σειράς A320 – σχεδόν τα μισά από τον παγκόσμιο στόλο της ευρωπαϊκής εταιρείας – θεωρείται ότι επηρεάζονται από την απόφαση αυτή. Οι περισσότερες από αυτές τις πτήσεις αναμένεται να επανέλθουν σύντομα, μετά την αναβάθμιση του λογισμικού.

Το συμβάν που οδήγησε στον συναγερμό

Η Airbus εντόπισε το πρόβλημα μετά από έρευνα για ένα σοβαρό περιστατικό σε πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού τον Οκτώβριο, όταν αεροσκάφος της JetBlue έχασε ξαφνικά ύψος. Η πτήση πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Η ευπάθεια δεν αφορά μόνο το A320, αλλά και τα A318, A319 και A321, τα οποία χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα.

Τα αεροσκάφη που μπορούν να επισκευαστούν άμεσα – και εκείνα που δεν μπορούν

Για περίπου 5.100 αεροσκάφη, το ζήτημα διορθώνεται με μια σχετικά απλή αναβάθμιση λογισμικού, διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Ωστόσο, 900 παλαιότερα αεροσκάφη απαιτούν αντικατάσταση ολόκληρων ηλεκτρονικών υπολογιστών πτήσης. Αυτά δεν θα μπορέσουν να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία – κάτι που εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Η Airbus ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα «θα προκαλέσει λειτουργικές αναταράξεις».

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα και γιατί είναι σοβαρό

Το σφάλμα αφορά λογισμικό που υπολογίζει το υψόμετρο των αεροσκαφών.

Η Airbus διαπίστωσε ότι σε μεγάλα ύψη τα δεδομένα μπορούν να αλλοιωθούν από έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Αυτό οδήγησε και στο περιστατικό του Οκτωβρίου, το μοναδικό μέχρι στιγμής.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε επείγουσα οδηγία αεροπλοϊμότητας, απαιτώντας την επίλυση του προβλήματος πριν οποιοδήποτε αεροπλάνο μεταφέρει ξανά επιβάτες.

Τα αεροσκάφη επιτρέπεται να εκτελούν μόνο «πτήσεις μεταφοράς» προς εγκαταστάσεις συντήρησης.

Γιατί αφορά ειδικά τη σειρά A320

Η σειρά A320 είναι αεροσκάφη τύπου fly-by-wire, όπου οι εντολές του πιλότου δεν μεταδίδονται μηχανικά, αλλά μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλοίωση στα δεδομένα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον έλεγχο της πτήσης.

Περιορισμένη μέχρι στιγμής η αναστάτωση

Στη Βρετανία, το Gatwick ανέφερε «μικρές αναταραχές», ενώ το Heathrow δεν έχει καταγράψει ακυρώσεις. Η British Airways εμφανίζεται ελάχιστα επηρεασμένη, ενώ Wizz Air και Air India έχουν ήδη ξεκινήσει τις αναβαθμίσεις.

Η easyJet μίλησε για «αναμενόμενη αναστάτωση», προσθέτοντας αργότερα ότι έχει ήδη ενημερώσει μεγάλο μέρος του στόλου της.

Στις ΗΠΑ, το ζήτημα προέκυψε σε μία από τις πιο φορτωμένες ταξιδιωτικές περιόδους λόγω Thanksgiving. Η American Airlines ανέφερε ότι 340 αεροσκάφη της επηρεάζονται, με περιορισμένες καθυστερήσεις, ενώ η Delta αναμένει «ελάχιστες επιπτώσεις».

Στην Αυστραλία, η Jetstar ακύρωσε περίπου 90 πτήσεις, καθώς το ένα τρίτο του στόλου της επηρεάστηκε.

Ο Τιμ Τζόνσον, διευθυντής πολιτικής της βρετανικής CAA, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σπάνια», τονίζοντας ότι η αεροπορία παραμένει «ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς» χάρη στα αυστηρά πρωτόκολλα.

