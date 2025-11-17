Η Airbus μελετά ακόμη μεγαλύτερο αεροσκάφος A350 με πάνω από 400 θέσεις

Άνδρες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρακολουθούν ένα Airbus A350 στην Έκθεση Αεροπορίας του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σημαντικές ειδήσεις είχε η έναρξη της Έκθεσης Αεροπορίας του Ντουμπάι, όπου η Airbus ανακοίνωσε ότι εξετάζει την πιθανότητα μίας μεγαλύτερης έκδοσης του Α350, εξαιτίας και των απαιτήσεων, έχοντας ήδη πουλήσει την πρώτη μέρα 65 από το μεγαλύτερο τρέχον μοντέλο της στην αεροπορική εταιρεία Emirates.

Ο Christian Scherer, Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής επιχείρησης κατασκευής αεροσκαφών, λίγο πριν αποσυρθεί μετά από δεκαετίες από την εταιρία, σε σχόλιά του στο Reuters, επιβεβαίωσε ότι μελετάται το ενδεχόμενο, κατόπιν απαιτήσεων των πελατών για μεγαλύτερα αεροσκάφη.

Η εταιρία είχε εξετάσει και στο παρελθόν μια μεγαλύτερη έκδοση της σειράς A350 προκειμένου να αντιμετωπίσει το 777-9 των 400 θέσεων της Boeing, το οποίο είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του μακροχρόνιου mini-jumbo 777.

Και τα δύο αεροπλάνα έχουν αντικαταστήσει τα εμβληματικά τετρακινητήρια τζάμπο της βιομηχανίας.

Η κίνηση επικαλύπτεται με τις προσπάθειες βελτίωσης του A350-1000 για συνθήκες Κόλπου όπου οι κινητήρες παρουσιάζουν φθορά πιο γρήγορα.

Η Airbus απέτυχε να κερδίσει τις πωλήσεις του A350-1000 στην Emirates στην προηγούμενη Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι το 2023, όταν η αεροπορική εταιρεία αμφισβήτησε την απόδοση συντήρησης του κινητήρα Rolls-Royce Trent XWB-97 και επέλεξε το μικρότερο, πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο A350-900.

Η Rolls-Royce επενδύει σε βελτιώσεις αυτού του κινητήρα, αφήνοντας περιθώρια τόσο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Emirates όσο και για τη δημιουργία χώρου για πιθανή ανάπτυξη, δήλωσε ο Scherer, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελευταία του έκθεση πριν αποσυρθεί στο τέλος του έτους μετά από δεκαετίες στην Airbus.

Η συζήτηση για μεγαλύτερα δικινητήρια αεροσκάφη αναβιώνει μια προηγούμενη μεταξύ της Airbus και της Boeing πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν η αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών λάνσαρε αρχικά την οικογένεια 777X στην ίδια έκθεση με τεράστιες παραγγελίες στον Κόλπο το 2013.

Το 777X έκτοτε έχει καθυστερήσει πολύ. Το μεγαλύτερο δικινητήριο αεροπλάνο της Airbus, το A350-1000 και πλέον 350 θέσεων, είναι μικρότερο αλλά ελαφρύτερο και νεότερο.

Η Boeing λέει ότι το αναβαθμισμένο 777X θα είναι οικονομικά ασυναγώνιστο χάρη εν μέρει στους νέους κινητήρες GE9X και τα νέα φτερά άνθρακα.

Η Airbus έχει δηλώσει ότι το οικονομικό επιχείρημα της Boeing βασίζεται εν μέρει στην προσθήκη 40 επιπλέον θέσεων για να αντισταθμίσει την αποδοτικότητα του ελαφρύτερου A350, κατανέμοντας το κόστος σε περισσότερους επιβάτες.

Ο Scherer είπε ότι τεχνολογία όπως το νεότερο αεροσκάφος από ανθρακονήματα του A350 θα ήταν ακόμη πιο αποτελεσματική σε ένα μεγαλύτερο τζετ.

Η Airbus και η Boeing μονομάχησαν με σχέδια για τόσο μεγάλα μοντέλα σε έναν διαγωνισμό για πιθανές παραγγελίες από τη Singapore Airlines το 2016, που διέρρευσε τότε στον δημοσιογράφο Jon Ostrower.