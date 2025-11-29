Καθηλώνονται χιλιάδες Airbus: Η τρομακτική πτήση της JetBlue που άλλαξε τα πάντα για 6.000 αεροσκάφη

Ένα ζήτημα λογισμικού που επηρεάζει χιλιάδες αεροσκάφη Airbus A320 προκαλεί προειδοποιήσεις για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Το πρόβλημα, που εντοπίστηκε μετά από περιστατικό αιφνίδιας απώλειας ύψους τον περασμένο μήνα, απαιτεί ενημέρωση του συστήματος πριν τα αεροσκάφη επιστρέψουν κανονικά στις πτήσεις.

Τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη -μοντέλα της σειράς A320 που χρησιμοποιούνται από πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως- χρειάζονται αναβάθμιση λογισμικού, καθώς η Airbus διαπίστωσε ότι «έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Το περιστατικό που οδήγησε στην προειδοποίηση αφορά πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ των ΗΠΑ, στις 30 Οκτωβρίου. Το αεροπλάνο εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο της Τάμπα όταν αντιμετώπισε πρόβλημα ελέγχου πτήσης και σημείωσε απότομη απώλεια ύψους, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 επιβάτες.

Εκπρόσωπος της Airbus επιβεβαίωσε στο Sky News ότι η αλλαγή λογισμικού αφορά έως και 6.000 αεροσκάφη.

Για τα περισσότερα αεροπλάνα, η λύση περιλαμβάνει επαναφορά σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού και απαιτεί δύο με τρεις ώρες. Ωστόσο, ορισμένα αεροσκάφη χρειάζονται και νέο υλικό (hardware), γεγονός που παρατείνει τον χρόνο εκτός υπηρεσίας. Εκτιμάται ότι περίπου 1.000 αεροσκάφη εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Η αμερικανική FAA εξέδωσε έκτακτη εντολή για άμεση αντικατάσταση ή τροποποίηση του λογισμικού, σε αντίστοιχο πνεύμα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

«Πολύ ανησυχητική» κατάσταση

Η Airbus έχει εντοπίσει ότι το πρόβλημα σχετίζεται με το σύστημα ELAC (Elevator and Aileron Computer), το οποίο δίνει εντολές στους πηδαλιουχικούς μηχανισμούς της ουράς που ρυθμίζουν την κλίση του αεροσκάφους.

Ο ειδικός ταξιδιωτικών θεμάτων Σάιμον Κάλντερ χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ ανησυχητική», αν και τόνισε πως «η αεροπορία παραμένει εξαιρετικά ασφαλής». Προειδοποίησε επίσης ότι οι επιβάτες πιθανότατα δεν δικαιούνται αποζημίωση, καθώς το πρόβλημα θεωρείται εκτός ελέγχου των εταιρειών.

Τι λένε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες

Το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ στο Λονδίνο ανέφερε ότι «μικρός αριθμός» εταιρειών που εδρεύουν εκεί επηρεάζεται, αλλά προειδοποίησε ότι η αναστάτωση είναι πιθανή, καλώντας το κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική του εταιρεία. Το Χίθροου εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα. «Τα καλά νέα είναι ότι ο αντίκτυπος στις βρετανικές αεροπορικές φαίνεται περιορισμένος», δήλωσε η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ, σημειώνοντας πως λίγα αεροσκάφη χρειάζονται πιο περίπλοκες παρεμβάσεις.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει την ενημέρωση λογισμικού σε μεγάλο μέρος του στόλου της και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας. «Σχεδιάζουμε την κανονική λειτουργία του προγράμματος πτήσεων το Σάββατο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες θα ενημερώνονται μέσω email, SMS ή του flight tracker.

Η British Airways δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς επηρεάζονται μόνο τρεις από τις δικές της μονάδες.

Για την American Airlines —τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως που χρησιμοποιεί A320— ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος, με 209 αεροσκάφη να χρειάζονται αναβάθμιση. Η εταιρεία, εν μέσω μιας από τις πιο φορτωμένες ταξιδιωτικές περιόδους λόγω Thanksgiving, ανέφερε ότι οι περισσότερες ενημερώσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή.

Άλλες εταιρείες που επηρεάζονται είναι η All Nippon Airways της Ιαπωνίας, η οποία ακύρωσε 65 εσωτερικές πτήσεις, και η Air France, που ακύρωσε 35 δρομολόγια.

Η Aer Lingus ανέφερε ότι επηρεάζεται περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών, ενώ η Wizz Air έχει ήδη ξεκινήσει την αναβάθμιση, αλλά προειδοποίησε ότι κάποιες πτήσεις του Σαββατοκύριακου μπορεί να τροποποιηθούν. «Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση απευθείας θα ενημερωθούν για οποιεσδήποτε αλλαγές», σημείωσε η εταιρεία.

Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

AEGEAN και SKY express, οι οποίες έχουν σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο για ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών, ανακοίνωσαν ότι δεν υφίσταται ζήτημα με τα αεροσκάφη τους.

Η AEGEAN ανέφερε ότι έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση λογισμικού, όπως προβλεπόταν για τα αεροσκάφη της και δεν αντιμετωπίζει ζήτημα, ούτε αναμένεται πρόβλημα με τις πτήσεις. Η SKY express ενημερώνει «ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά».

