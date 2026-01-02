Συνελήφθη πατέρας στα Ιωάννινα που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Την Πρωτοχρονιά, η Αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα στα Ιωάννινα, ο οποίος κατηγορείται ότι έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ενημερώθηκε το μεσημέρι για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση κοκαΐνης από εκείνον.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε, προέκυψε ότι την παραμονή, ο πατέρας του ανηλίκου, ευρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.