Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από ξυλοδαρμό από τον γιο του

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, στο Ηράκλειο, με έναν 74χρονο άνδρα να τραυματίζεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι από τον γιο του. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, έπειτα από παρέμβαση γειτόνων που ειδοποίησαν ανώνυμα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός προέκυψε έπειτα από επεισόδιο με τον 33χρονο γιο του, που τον χτύπησε με τα χέρια, κάτι που στη συνέχεια επιβεβαίωσαν επωνύμως και οι γείτονες.

Παρά το γεγονός ότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παιδιού του, η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις Αρχές, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ο 33χρονος συνελήφθη.

Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενη εμπλοκή του φερόμενου δράστη με αντίστοιχα περιστατικά.

Πηγή: Neakriti.gr