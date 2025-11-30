Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης στοην αίθουσα του θρόνου στον πατριαρχικό οίκο

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τον Χριστιανισμό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υπέγραψαν κοινή δήλωση στην Αίθουσα του Θρόνου στο Φανάρι, επισημαίνοντας ότι παρά τις διαχρονικές διαφορές που οδήγησαν στο Σχίσμα, το Σύμβολο της Νίκαιας παραμένει ο βασικός θεολογικός τους κοινός τόπος.

Στο κοινό κείμενο τονίζεται ότι, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την πλήρη αποκατάσταση της ενότητας, οι δύο Εκκλησίες συνεχίζουν τον θεολογικό διάλογο, με στόχο τη σύγκλιση.

Υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της επετείου της Α΄ Συνόδου της Νίκαιας, η οποία καθόρισε και τα κριτήρια για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. «Ευχαριστούμε τον Θεό που φέτος όλος ο χριστιανικός κόσμος εόρτασε μαζί το Πάσχα», σημειώνουν, εκφράζοντας την επιθυμία για μόνιμο κοινό εορτασμό στο μέλλον.

Μετά την υπογραφή, ο Πατριάρχης χάρισε στον Πάπα πετραχήλι και σταυρό, ενώ ο Ποντίφικας του προσέφερε ψηφιδωτή εικόνα του Παντοκράτορα.

Ο Πάπας έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε κλίμα συγκίνησης, άναψαν μαζί κερί, προσκύνησαν εικόνα και εισήλθαν στον ναό για τη δοξολογία.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι το πρώτο ταξίδι του Ποντίφικα στη Νίκαια αποτελεί πνευματική αφετηρία για τη διακονία του προς την ενότητα των Χριστιανών. Από την πλευρά του ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε στους προκατόχους του που είχαν προσέγγιση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και υπογράμμισε ότι βαδίζει στα ίδια βήματα, με στόχο τη συνέχιση της πορείας προς την ενότητα.

Παρόντες ήταν ιεράρχες των δύο Εκκλησιών, διπλωμάτες και εκπρόσωποι Πατριαρχείων.

Κατά τη δοξολογία ακούστηκαν ευχές σε τέσσερις γλώσσες – ελληνικά, αγγλικά, ουκρανικά και ισπανικά – ενώ το Πάτερ Ημών διαβάστηκε στα λατινικά. Οι δύο Προκαθήμενοι αντάλλαξαν δώρα, σε μια ατμόσφαιρα που προμήνυε την κοινή δήλωση που ακολούθησε.

Η κοινή διακήρυξη

Σύμφωνα με συνοδικούς ιεράρχες που εργάστηκαν στη σύνταξη του κειμένου, η δήλωση δίνει έμφαση στην ενότητα και στην ειρήνη, χωρίς εντυπωσιακές ανακοινώσεις. Ωστόσο, η κοινή παρουσία των δύο πλευρών θεωρείται από μόνη της βήμα μεγάλης σημασίας, καθώς παραπέμπει στη σχέση των Εκκλησιών πριν το Σχίσμα.

Τονίζεται ότι 1.700 χρόνια μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, το Σύμβολο της Πίστεως γίνεται και πάλι το θεμέλιο για τολμηρά βήματα προς την ενότητα, ενώ επαναβεβαιώνεται η πρόθεση για κοινή ημερομηνία Πάσχα.

Στο σκέλος της ειρήνης, οι δύο ηγέτες απευθύνουν δραματική έκκληση για τερματισμό των πολέμων, σημειώνοντας ότι οι συγκρούσεις εξακολουθούν να καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές.

«Ο στόχος της χριστιανικής ενότητας», αναφέρεται στη διακήρυξη, «περιλαμβάνει τον στόχο της θεμελιώδους και ζωογόνου συμβολής στην ειρήνη μεταξύ όλων των λαών. Μαζί υψώνουμε με θέρμη τις φωνές μας, επικαλούμενοι το δώρο της ειρήνης του Θεού στον κόσμο μας».

Στο κείμενο της Διακήρυξης σημειώνεται ότι «δυστυχώς, σε πολλές περιοχές του κόσμου μας, οι συγκρούσεις και η βία συνεχίζουν να καταστρέφουν τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων» και διατυπώνεται η έκκληση σε όσους έχουν πολιτικές ευθύνες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν την άμεση παύση της τραγωδίας του πολέμου.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση της πλήρους κοινωνίας δεν βασίζεται στην ανθρώπινη διπλωματία, αλλά στην υπακοή στην προσευχή του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη «ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ» («για να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε μένα και εγώ σε σένα, ώστε ο κόσμος να πιστέψει»).

Επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί «στην αγάπη και την αλήθεια», καλώντας όλους τους πιστούς -κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς- να προσεύχονται και να εργάζονται για την εκπλήρωση αυτής της θείας παράκλησης.

Δηλώνουν, επίσης, ότι οι Χριστιανοί είναι ενωμένοι από την πίστη που ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας: Την ομολογία του Ιησού Χριστού, «Θεού αληθινού εκ Θεού αληθινού», «ομοούσιον τω Πατρί», ο οποίος ενσαρκώθηκε για τη σωτηρία μας, πέθανε και αναστήθηκε, ανήλθε στον ουρανό και θα έρθει με δόξα για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.

Αυτή η κοινή αποδοχή του Συμβόλου της Πίστεως, αναφέρουν οι δύο προκαθήμενοι, επιτρέπει την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με αμοιβαίο σεβασμό και γνήσια ελπίδα.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για το γεγονός ότι φέτος όλοι οι Χριστιανοί γιόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα, το χαρακτηρίζουν δώρο της Θείας Πρόνοιας και δηλώνουν ότι είναι κοινή επιθυμία τους να συνεχίσουν τη διαδικασία για την εξεύρεση πιθανής λύσης, ώστε να γιορτάζουν μαζί τη «Εορτή των Εορτών» κάθε χρόνο, προσευχόμενοι όλοι μαζί οι Χριστιανοί, ώστε να καθοδηγούνται «με σοφία και πνευματική κατανόηση».

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες επισημαίνουν, επίσης, ότι φέτος είναι η 60ή επέτειος της Κοινής Δήλωσης του 1965 του Πάπα Παύλου VI και του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, η οποία οδήγησε στην άρση των αφορισμών του 1054. Ευχαριστούν τον Θεό για αυτή την προφητική χειρονομία, η οποία άνοιξε το δρόμο για διάλογο βασισμένο στην «εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την αμοιβαία αγάπη» και ενθαρρύνουν όσους εξακολουθούν να διστάζουν να συμμετάσχουν στο διάλογο, να ακούσουν προσεκτικά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προτρέπει τους χριστιανούς να προσφέρουν στον κόσμο μια ανανεωμένη μαρτυρία συμφιλίωσης.

Επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους προς την Κοινή Διεθνή Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι δύο ηγέτες σημειώνουν ότι στην τρέχουσα φάση εξετάζονται ζητήματα που ιστορικά θεωρούνται διχαστικά.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας υπέγραψαν το Σάββατο την Κοινή Διακήρυξη στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, αμέσως μετά τη Δοξολογία στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Πάπας προέστη μαζικής θείας λειτουργίας για τους καθολικούς στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Στις ομιλίες τους, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέδειξε την αγάπη ως κεντρικό πυλώνα της χριστιανικής ζωής, ενώ ο Πάπας Λέων μίλησε για τις σύγχρονες προκλήσεις – φτώχεια, κλιματική κρίση, μετανάστευση – υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης.

Ο Ποντίφικας επανέλαβε τη δέσμευση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για πορεία προς την ενότητα του χριστιανικού κόσμου.

Την Κυριακή, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.