Πάπας Λέων - Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη

Κοινωνικά, αλλά και θεολογικά ζητήματα, περιλαμβάνει η κοινή διακήρυξη, την οποία υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα στο Φανάρι ο Πάπας Λέων ΙΔ' και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Μετά τη Δοξολογία στον ναό του Αγίου Γεωργίου, ακολούθησε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υπογραφή κοινής δήλωσης, αλλά και ανταλλαγή δώρων. H Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, συμβολίζει την κοινή δέσμευση για τη χριστιανική ενότητα.

Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παράλληλα μέσω αυτής απορρίπτουν τη βία στο όνομα του Θεού.

Joint Declaration signed by Pope Leo and Patriarch Bartholomew: “We continue to walk with firm determination on the path of dialogue, in love and truth towards the hoped-for restoration of full communion between our sister Churches.”https://t.co/F2YKtrMYa7 pic.twitter.com/G9PZjFVhji — Rich Raho (@RichRaho) November 29, 2025

Τι υπέγραψαν οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες

Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ υπέγραψαν κοινή διακήρυξη στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την πλήρη Κοινωνία. Το κείμενο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε χρήση της θρησκείας για την αιτιολόγηση της βίας και κάνει έκκληση για ειρήνη, διάλογο και κοινή χριστιανική μαρτυρία.

Alle ore 15:50 (ora locale), nel Palazzo Patriarcale, il Papa e SS. Bartolomeo I hanno presentato le rispettive Delegazioni.

Quindi ha avuto luogo la firma della Dichiarazione Congiunta del Santo Padre Leone XIV e del Patriarca Ecumenico SS. Bartolomeo I pic.twitter.com/AP8fFB1Obu — L'Osservatore Romano (@oss_romano) November 29, 2025

«Ο στόχος της χριστιανικής ενότητας», αναφέρει η Διακήρυξη, «περιλαμβάνει τον στόχο της θεμελιώδους και ζωογόνου συμβολής στην ειρήνη μεταξύ όλων των λαών. Μαζί υψώνουμε με θέρμη τις φωνές μας, επικαλούμενοι το δώρο της ειρήνης του Θεού στον κόσμο μας».

Σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, σε πολλές περιοχές του κόσμου μας, οι συγκρούσεις και η βία συνεχίζουν να καταστρέφουν τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων», ο Πάπας και ο Πατριάρχης απευθύνουν έκκληση «σε όσους έχουν πολιτικές ευθύνες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν την άμεση παύση της τραγωδίας του πολέμου, και ζητάμε από όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης να υποστηρίξουν την έκκλησή μας».

Αρχίζοντας την κοινή δήλωσή τους με τα λόγια του Ψαλμωδού «Ευχαριστήστε τον Κύριο, διότι είναι καλός, διότι η αγάπη του διαρκεί για πάντα», ο Πάπας και ο Πατριάρχης εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη χάρη μιας αδελφικής συνάντησης που βασίζεται στην εκκλησιαστική αγάπη και την πίστη στο θέλημα του Χριστού.

Κοινή πρόσκληση για ενότητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου

Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση της πλήρους Κοινωνίας δεν βασίζεται στην ανθρώπινη διπλωματία, αλλά στην υπακοή στην προσευχή του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη: «να είναι όλοι ένα... για να πιστέψει ο κόσμος».

Επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί «με αγάπη και αλήθεια», καλώντας όλους τους πιστούς – κληρικούς, μοναχούς, και λαϊκούς – να προσεύχονται και να εργάζονται για την εκπλήρωση αυτής της θείας παράκλησης.

Νίκαια 1700 χρόνια μετά : Μια κοινή και αποδεκτή ομολογία

Η Διακήρυξη αναφέρεται και στην 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, που εορτάστηκε την προηγούμενη ημέρα. Σε αυτήν, οι δύο ηγέτες περιγράφουν τη Νίκαια ως «ένα γεγονός ενότητας», σημειώνοντας ότι η σημασία της δεν έγκειται μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και στη συνεχή ανοιχτή διάθεση προς το Άγιο Πνεύμα που καθοδήγησε τη Σύνοδο.

Δηλώνουν ότι οι Χριστιανοί είναι ενωμένοι από την πίστη που ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας: η ομολογία του Ιησού Χριστού, δηλαδή:

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.

Αυτή η κοινή αποδοχή του Συμβόλου, γράφουν στην Κοινή Διακήρυξη, επιτρέπει στις Εκκλησίες να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις «με αμοιβαίο σεβασμό και γνήσια ελπίδα». «Εφοδιασμένοι με αυτή την κοινή ομολογία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές μας προκλήσεις, μαρτυρώντας την πίστη που εκφράστηκε στη Νίκαια με αμοιβαίο σεβασμό, και να συνεργαστούμε για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων με γνήσια ελπίδα».

Τι αναφέρουν για κοινή ημερομηνία για το Πάσχα:

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για το γεγονός ότι φέτος όλοι οι Χριστιανοί γιόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα, ο Πάπας Λέων XIV και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄ περιγράφουν αυτό το γεγονός ως δώρο της Θείας πρόνοιας.

Ανανεώνουν την προθυμία τους να συνεχίσουν «για να γιορτάζουμε μαζί την Γιορτή των Γιορτών κάθε χρόνο», προσευχόμενοι ώστε όλοι οι Χριστιανοί να καθοδηγούνται «με κάθε σοφία και πνευματική κατανόηση».

Εξήντα χρόνια μετά την επούλωση του σχίσματος του 1054

Η δήλωση υπογραμμίζει επίσης την 60ή επέτειο της Κοινής Δήλωσης του 1965 του Πάπα Παύλου VI και του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, με την οποία άρθηκε η ανταλλαγή αφορισμών του 1054.

Ο Πάπας και ο Πατριάρχης ευχαριστούν για αυτή την αποφασιστική χειρονομία, η οποία άνοιξε το δρόμο για διάλογο βασισμένο στην «εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την αμοιβαία αγάπη». Ενθαρρύνουν όσους εξακολουθούν να διστάζουν να συμμετάσχουν στο διάλογο να ακούσουν προσεκτικά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προτρέπει τους χριστιανούς να προσφέρουν στον κόσμο μια ανανεωμένη μαρτυρία συμφιλίωσης.

Θεολογικός διάλογος και συγκεκριμένη συνεργασία

Επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στην Μικτή Διεθνή Επιτροπή για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι δύο ηγέτες σημειώνουν ότι η τρέχουσα φάση εξετάζει ζητήματα που ιστορικά θεωρούνταν διχαστικά.

Επαινούν τον θεολογικό διάλογο, τις αδελφικές επαφές, την κοινή προσευχή και τη συνεργασία σε τομείς όπου είναι ήδη δυνατές κοινές πρωτοβουλίες, ενθαρρύνοντας όλους τους πιστούς να χαιρετίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και να «εργαστούν για τη συνεχή της αύξηση».

Απόρριψη της βίας στο όνομα της θρησκείας

Κεντρικό θέμα του κειμένου είναι η ηθική και πνευματική επιταγή να απορριφθεί η κατάχρηση της θρησκείας.

«Απορρίπτουμε κάθε χρήση της θρησκείας και του ονόματος του Θεού για να δικαιολογήσουμε τη βία», γράφουν ο Πάπας και ο Πατριάρχης.

Επίσης προτρέπουν όλους τους ανθρώπους να συνεργαστούν για την οικοδόμηση ενός δίκαιου και αλληλέγγυου κόσμου και για τη φροντίδα της δημιουργίας, αντιστεκόμενοι στην «αδιαφορία, την επιθυμία για κυριαρχία, την απληστία για κέρδος και την ξενοφοβία».



Παρά τη σοβαρότητα των παγκόσμιων γεγονότων, η δήλωση εκφράζει την ακλόνητη χριστιανική ελπίδα:

«Ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την ανθρωπότητα... Μέσω του Αγίου Πνεύματος, γνωρίζουμε και βιώνουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας».

Αναθέτοντας κάθε άνθρωπο – ειδικά εκείνους που υποφέρουν από πείνα, μοναξιά ή ασθένεια – στο έλεος του Θεού, επικαλούνται τη χάρη «να ενθαρρυνθούν οι καρδιές τους, καθώς είναι ενωμένες με αγάπη».

«Στην προσευχή μας αναθέτουμε στον Θεό κάθε ανθρώπινο ον, ειδικά εκείνους που έχουν ανάγκη, εκείνους που υποφέρουν από πείνα, μοναξιά ή ασθένεια», υπογραμμίζουν...

