Ισραήλ: Κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου - Στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, αναφέροντας ότι χτύπησε θέσεις εκτόξευσης ρουκετών, αποθήκες όπλων και στρατιωτικούς σταθμούς που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση.

«Η παρουσία της υποδομής και η δραστηριότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε αυτές τις περιοχές συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», προσθέτει ο στρατός.

Η ανακοίνωση των IDF

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν πρόσφατα, με την καθοδήγηση των πληροφοριών από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, σε τρομοκρατικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο.

Στο πλαίσιο των επιθέσεων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε αρκετές θέσεις εκτόξευσης όπου φυλάσσονταν όπλα που ανήκαν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Επιπλέον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε αποθήκη που περιείχε όπλα, στρατιωτικές θέσεις που χρησιμοποιούνταν από τους τρομοκράτες της οργάνωσης για την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον των δυνάμεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, καθώς και σε πρόσθετες τρομοκρατικές υποδομές.

Η παρουσία των υποδομών και των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε αυτές τις περιοχές συνιστά παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το Κράτος του Ισραήλ και εξακολουθούν να είναι προσηλωμένοι στις συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και του Λιβάνου.

