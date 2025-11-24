Βηρυτός: To Iσραήλ σκότωσε τον υπαρχηγό της Χεζμπολάχ στο κρυσφύγετό του

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα κατά του υπαρχηγού και στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Χαιθάμ Αλί Ταμπταμπάι, στη Βηρυτό, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Εκτός από τον Ταμπταμπάι, τέσσερα ακόμη άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 28 ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, μετα την επίθεση σε κρυφό διαμέρισμα που ανήκε στον Ταμπταμπάι σε εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ο αλ-Ταμπταμπάι, αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ αναφέρεται ως βετεράνος της οργάνωσης που είχε κατέχει μια σειρά από ανώτερες θέσεις. Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ταμπταμπάι, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ ξεπέρασε την «κόκκινη γραμμή» πραγματοποιώντας την επιδρομή, ενώ χαιρέτισε έναν «μεγάλο τζιχαντιστή ηγέτη» που «εργάστηκε για να αντιμετωπίσει τον ισραηλινό εχθρό μέχρι την τελευταία στιγμή της ευλογημένης ζωής του».

Le Hezbollah annonce officiellement la mort du grand commandant Haytham Ali Al Tabtabai.



Il est l’un des fondateurs du Hezbollah.



Il avait 57 ans. https://t.co/v1XFEvBAwl pic.twitter.com/2w0h9A1ZB4 — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) November 23, 2025

Η πρώτη επίθεση του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό εδώ και μήνες σημειώνεται καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου κλιμακώνει την εκστρατεία της εναντίον ανθρώπων και στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με τη Χεζμπολάχ - μια σιιτική μουσουλμανική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν - παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας και τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Νοέμβριο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να ανοικοδομήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, κάνει λαθρεμπόριο όπλων στον Λίβανο και εντείνει την παραγωγή εκρηκτικών drones ως εναλλακτική λύση στους πυραύλους και υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι για κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Νετανιάχου: Δεν θα επιτρέψουμε στη Χεζμπολάχ να μας απειλήσει ξανά

Σε δήλωσή του μετά την επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε «Υπό την ηγεσία μου, το κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να ανοικοδομήσει την εξουσία της και δεν θα της επιτρέψουμε να αποτελέσει για άλλη μια φορά απειλή για το κράτος του Ισραήλ». Είπε ότι αναμένει από την κυβέρνηση του Λιβάνου «να τηρήσει τη δέσμευσή της να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ - το οποίο εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο - να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσυρθεί από τη χώρα, λέγοντας ότι οι ισραηλινές ενέργειες αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας που έθεσε τέλος σε 13 μήνες σύγκρουσης.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά η οργάνωση έχει απορρίψει τις εκκλήσεις να συζητήσει το μέλλον των όπλων της προτού το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του, αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο και απελευθερώσει Λιβανέζους κρατούμενους.

Δυτικός διπλωματικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο BBC ότι οι αρχές δέχονται πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία γίνεται όλο και πιο ανυπόμονη με αυτό που θεωρεί αργή πρόοδο εναντίον της ομάδας, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Israel carried out an airstrike on a southern Beirut suburb for the first time since June, killing at least five people and wounding 28.



The strike targeted Hezbollah's chief of staff Ali Tabtabai. Israeli media is reporting that he was killed.



?https://t.co/R9CH4fzjkG pic.twitter.com/Tr8J0akg4f — DW News (@dwnews) November 23, 2025

Η τελευταία σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξέσπασε αφότου η λιβανέζικη ομάδα άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους σε ισραηλινές θέσεις την επόμενη μέρα από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ενεργεί σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Οι λιβανέζικες αρχές δήλωσαν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σκότωσαν περίπου 4.000 ανθρώπους -ανάμεσά τους πολλούς αμάχους- και οδήγησαν στον εκτοπισμό περισσότερων από 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι περισσότεροι από 80 στρατιώτες και 47 πολίτες σκοτώθηκαν στις εχθροπραξίες.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Tαμπταμπάι το 2016 και τον χαρακτήρισε τρομοκράτη. Πρόσφερε αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τον ίδιο. Οι ΗΠΑ τον περιέγραψαν ως βασικό στρατιωτικό ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος κάποτε διοικούσε τις ειδικές δυνάμεις της οργάνωσης στη Συρία και την Υεμένη, προσθέτοντας ότι οι ενέργειές του σε αυτές τις χώρες ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Χεζμπολάχ να παράσχει εκπαίδευση, υλικό και προσωπικό «προς υποστήριξη των αποσταθεροποιητικών περιφερειακών δραστηριοτήτων της».

Ο στρατιωτικός ηγέτης που ανέβηκε στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ

Ο Ταμπταμπάι γεννήθηκε στον Λίβανο το 1968 από πατέρα με ιρανικές ρίζες και Λιβανέζα μητέρα, σύμφωνα με ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου. Δεν ήταν ιδρυτικό μέλος της Χεζμπολάχ, αλλά ήταν μέρος της «δεύτερης γενιάς» της, που αναπτύχθηκε για να πολεμήσει στο πλευρό των συμμάχων της στη Συρία και την Υεμένη, ανέφερε η πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Ταμπταμπάι εντάχθηκε στη Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980 και κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δύναμης Ραντβάν, μιας επίλεκτης μονάδας μάχης. Το Ισραήλ σκότωσε τα περισσότερα στελέχη της Ραντβάν πέρυσι πριν από την χερσαία εισβολή του στον Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια του περυσινού πολέμου, ο Ταμπταμπάι ηγήθηκε του τμήματος επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ και ανέβηκε σε βαθμό καθώς άλλοι κορυφαίοι διοικητές εξαλείφθηκαν, ανέφερε η δήλωση του ισραηλινού στρατού. Μόλις τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ο Ταμπταμπάι διορίστηκε αρχηγός του επιτελείου και «εργάστηκε εκτενώς για να αποκαταστήσει την ετοιμότητά της οργάνωσης για πόλεμο με το Ισραήλ», σύμφωνα με τη δήλωση.

Πηγή ασφαλείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι προήχθη γρήγορα καθώς σκοτώθηκαν άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ και είχε διοριστεί αρχηγός προσωπικού τον τελευταίο χρόνο. Το Κέντρο Alma, ένας οργανισμός έρευνας και διδασκαλίας για την ασφάλεια στο Ισραήλ, δήλωσε ότι ο Tαμπταμπάι είχε επιβιώσει από άλλες ισραηλινές επιθέσεις τόσο στη Συρία όσο και κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Λίβανο.

