Λίβανος: Το Ισραήλ προειδοποιεί για επιθέσεις - «Θα αμυνθούμε» απαντά η Χεζμπολάχ

«Διακηρύσσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και επίθεση και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της χώρας μας» υποστήριξε εκπρόσωπος της σιιτικής οργάνωσης



Χτυπήματα του Ισραήλ εντός του Λιβάνου κατά της Χεζμπολάχ

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, διακήρυξε σήμερα, το «νόμιμο δικαίωμά της» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα υποστηρίξει τον στρατό του Λιβάνου σε τυχόν σύγκρουση. Ταυτόχρονα απέρριψε οποιαδήποτε «πολιτική διαπραγμάτευση» με το Τελ Αβίβ, τη στιγμή που το τελευταίο συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον της.

Διαταγές εκκένωσης από το Ισραήλ

Την ίδια πάντως στιγμή ο Ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου για νέα χτυπήματα, που όπως λέει θα στοχεύσουν τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, ως απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να ανασυγκροτήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», προειδοποιεί ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Μαζί με την ανακοίνωση, ο IDF δημοσιεύει χάρτες που δείχνουν τις τοποθεσίες των στόχων στις πόλεις Taybeh και Tayr Debba.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και τα παρακείμενα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», σημείωσε ο Adraee.

Η προειδοποίηση της Χεμπολάχ

Σε «ανοικτή επιστολή» που απηύθυνε προς τον λαό και την ηγεσία του Λιβάνου ενώ αρχικά ισχυρίσθηκε ότι τηρεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τα τέλη του Νοεμβρίου 2024, η Χεζμπολάχ σημείωσε ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του». Η οργάνωση πάντως δεν έχει πια παρά κλάσμα της δυναμής της, αφού θεωρείται ότι τόσο η ηγετική της πυραμίδα όσο και οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν τον τελευταίο καιρό δεχθεί ισχυρά πλήγματα από το Ισραήλ. Ενώ ερώτημα παραμένει η δυνατότητά της να δράσει κοντά στα σύνορα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έδωσε εντολή στον λιβανικό στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντός του εδάφους του νοτίου Λιβάνου. Λίγες ώρες πριν, ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν εισβάλει στο λιβανικό έδαφος σκοτώνοντας έναν δημοτικό υπάλληλο.

«Διακηρύσσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και επίθεση και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της χώρας μας», δηλώνει η Χεζμπολάχ επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε «έναν εχθρό που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας, δεν σταματά τις επιθέσεις του και επιδιώκει να υποτάξει το κράτος μας».

Η υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2024 έπειτα από πολύμηνη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα. Όμως οι ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει υπό το πρόσχημα του κινδύνου που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ για την ασφάλεια του Ισραήλ.

