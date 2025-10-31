Επανεξοπλίζεται η Χεζμπολάχ, αντιστέκεται η Χαμάς: Ο φαύλος κύκλος της Μέσης Ανατολής

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανασυγκροτεί τον οπλισμό της και επουλώνει τις πληγείσες τάξεις της, αψηφώντας τους όρους μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και εγείροντας την πιθανότητα νέας σύγκρουσης με το Ισραήλ, σύμφωνα με τη WSJ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ αναπληρώνει τους πυραύλους, τα αντιαρματικά βλήματα και το πυροβολικό της, ανέφεραν οι πηγές.

Μερικά από αυτά τα όπλα εισέρχονται μέσω θαλάσσιων λιμένων και εξασθενημένων αλλά ακόμη λειτουργικών οδών λαθρεμπορίου μέσω της Συρίας. Η Χεζμπολάχ κατασκευάζει επίσης η ίδια κάποια νέα όπλα, δήλωσαν καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο επανεξοπλισμός της επισκιάζει μια συμφωνία που τερμάτισε μια δίμηνη ισραηλινή εκστρατεία εναντίον της οργάνωσης πριν από ένα χρόνο. Ο Λίβανος υποχρεούται να ξεκινήσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ σε τμήματα του Λιβάνου βάσει της συμφωνίας, προτού συνεχίσει σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με προηγούμενη συμφωνία. Αλλά η οργάνωση έκτοτε έχει επιμείνει, λέγοντας ότι τα όπλα της είναι απαραίτητα για την υπεράσπιση της κυριαρχίας του Λιβάνου.

Πάνω από 1.000 οι ισραηλινές επιθέσεις

Το Ισραήλ, το οποίο έχει προσφέρει πληροφορίες για να βοηθήσει τον λιβανέζικο στρατό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 επιθέσεις εναντίον της οργάνωσης από τότε που υπογράφηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον περασμένο Νοέμβριο, χάνει την υπομονή του, ανέφεραν οι πηγές. Εξοργίστηκε από τα νέα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών και από το γεγονός ότι το θέμα είχε μετατοπιστεί από τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον επανεξοπλισμό της μέσα σε λίγους μόνο μήνες, δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Εάν η Βηρυτός συνεχίσει να διστάζει, το Ισραήλ μπορεί να ενεργήσει μονομερώς - και οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», δήλωσε τον Οκτώβριο ο Τομ Μπαράκ , πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και βασικός Αμερικανός απεσταλμένος για τον Λίβανο και τη Συρία. Οι ηγέτες του Λιβάνου, μέσω Αράβων και Αμερικανών μεσαζόντων, ζητούν από το Ισραήλ υπομονή και είναι ανοιχτοί στην αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι τα γειτονικά κράτη βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο.

Iσραηλινές επιθέσεις από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 Πηγή: ACLED

Ο Ναΐμ Κασέμ , ο νυν επικεφαλής της Χεζμπολάχ, δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σε τηλεοπτικό κανάλι που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ τον Οκτώβριο ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός μεταξύ του λιβανικού στρατού και της Χεζμπολάχ, αλλά ότι οι προσπάθειες αφοπλισμού της οργάνωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Είπε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει να αποφύγει έναν ακόμη πόλεμο με το Ισραήλ και έχει αποφύγει τις στρατιωτικές απαντήσεις στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά την εκεχειρία. Η αντιπαράθεση υπογραμμίζει τη δυσκολία να καταστραφεί μια καθιερωμένη πολιτοφυλακή με βάση υποστήριξης στον πληθυσμό, ακόμη και όταν έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα.

Χεζμπολάχ όπως Χαμάς

Οι δυσκολίες είναι επίσης εμφανείς στη Γάζα, όπου η Χαμάς αντιστέκεται στις απαιτήσεις για αφοπλισμό και παραίτηση από την εξουσία, απαιτήσεις της συμφωνίας του Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στον θύλακα. Η Χαμάς έχασε χιλιάδες μαχητές κατά τη διάρκεια του πολέμου και εξόργισε πολλούς κατοίκους της Γάζας επειδή προκάλεσε τέτοια καταστροφή. Αλλά μόλις τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, η Χαμάς ξεκίνησε μια καταστολή των αντιπάλων της για να ενισχύσει την εξουσία της και έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με ισραηλινά στρατεύματα.

Η Χεζμπολάχ προήλθε από τη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και έχει επιβιώσει από μια σειρά συγκρούσεων με το Ισραήλ. Ξεκίνησε μια νέα μάχη μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ σχεδόν καθημερινά και αναγκάζοντας την εκκένωση κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ.

Η αντίδραση του Ισραήλ το περασμένο φθινόπωρο ήταν η πιο καταστροφική για τη Χεζμπολάχ από τις πολλές συγκρούσεις τους, με χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της ομάδας και την πυροδότηση σχεδόν ταυτόχρονων εκρήξεων με χιλιάδες βομβητές που αποδεκάτισαν τις τάξεις της.

Mαχητές της Χεζμπολάχ Associated Press

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του περασμένου Νοεμβρίου ορίζει ότι οι προσπάθειες αφοπλισμού θα πρέπει να ξεκινήσουν νότια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ορίζει μια ζώνη βάθους περίπου 20 μιλίων που εκτείνεται περίπου παράλληλα με τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έχουν υποστηρίξει δημόσια τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στην υπόλοιπη χώρα και την απόκτηση μονοπωλίου στη βία από το κράτος.

Η κυβέρνηση έχει σημειώσει πρόοδο στην καταστροφή θέσεων και όπλων της Χεζμπολάχ στις νοτιότερες περιοχές του Λιβάνου, οι οποίες βρίσκονται εδώ και καιρό υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ και έχουν πληγεί από τις χερσαίες και αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ πέρυσι. Ωστόσο, άλλες περιοχές με σημαντική επιρροή της Χεζμπολάχ, όπως τα νότια προάστια της Βηρυτού και η κοιλάδα Μπεκάα που διασχίζει τον ανατολικό Λίβανο, έχουν σημειώσει μικρή πρόοδο εν μέσω αντίστασης από την ένοπλη οργάνωση.

Ο στρατός του Λιβάνου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ

Οι ηγέτες του Λιβάνου ωστόσο βρίσκονται σε ευαίσθητη θέση. Ο στρατός τους είναι λιγότερο στελεχωμένος από τη Χεζμπολάχ. Η πολιτική απομόνωση της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να αφήσει τον σιιτικό πληθυσμό της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες από τους οποίους υποστηρίζουν τη Χεζμπολάχ , να αισθάνεται περιθωριοποιημένος και λιγότερο συνδεδεμένος με το κράτος. Οι ηγέτες της χώρας ανησυχούν ότι μια αντιπαράθεση θα μπορούσε να βυθίσει τον Λίβανο στο είδος του εμφύλιου πολέμου που τον μάστιζε για μεγάλο μέρος του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

«Ο λιβανέζικος στρατός δεν ενδιαφέρεται ή δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει στρατιωτικά τη Χεζμπολάχ», δήλωσε η Ράντα Σλιμ , συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και ειδική σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων. «Έχουμε κολλήσει σε αυτή τη γκρίζα ζώνη όπου η λιβανέζικη κυβέρνηση λέει ότι έχει λάβει την απόφαση να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Την εφαρμόζουν νότια του Λιτάνι.

Αλλά δεν υπάρχει τίποτα, κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, για το τι συμβαίνει βόρεια του Λιτάνι» «Τι περισσότερο μπορεί να κάνει το Ισραήλ για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα από αυτό που ήδη έκανε;» είπε η Σλιμ. «Θα εισβάλει ξανά στο νότο; Θα φτάσει μέχρι τη Βηρυτό και θα κυνηγήσει εκεί μέλη της Χεζμπολάχ;»

Το Ισραήλ έχει χτυπήσει τον Λίβανο περίπου 1.000 φορές από αέρος και περισσότερες από 500 φορές με πυροβολικό από την κατάπαυση των εχθροπραξιών τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την Acled, μια οργάνωση παρακολούθησης δεδομένων συγκρούσεων. Το Ισραήλ χτυπά αυτό που αποκαλεί στόχους της Χεζμπολάχ γύρω από τη Βηρυτό και αλλού. Έχει επίσης τοποθετήσει στρατεύματα σε διάφορες θέσεις στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη επιχειρήσει σημαντική στρατιωτική απάντηση.

60.000 άνθρωποι στον Λίβανο παραμένουν εκτοπισμένοι

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι αφού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των μαχών, σύμφωνα με έκθεση του Οκτωβρίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι προσπάθειες ανοικοδόμησης σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από τις ισραηλινές επιδρομές έχουν σταματήσει, καθώς τόσο η Χεζμπολάχ όσο και η λιβανέζικη κυβέρνηση έχουν περιορισμένα χρήματα, και τα δυτικά κράτη και τα αραβικά κράτη του Κόλπου διστάζουν να χρηματοδοτήσουν το έργο μέχρι να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στον αφοπλισμό.

Αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ δήλωσαν σε συνεντεύξεις με την εφημερίδα The Wall Street Journal νωρίτερα φέτος ότι ενώ η ομάδα έχει αποδυναμωθεί από την στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, έχει τρόπους να επανεξοπλιστεί αν το επιλέξει . Είπαν ότι τα όπλα της Χεζμπολάχ αποτελούν σημείο ισχύος για τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός, ένας από τους πιο αδύναμους στη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη χώρα από το Ισραήλ.

Αξιωματούχοι των αραβικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι η Χεζμπολάχ επιστρέφει σε μια πιο αποκεντρωμένη δομή, παρόμοια με τον τρόπο που λειτουργούσε τη δεκαετία του 1980 και με τον τρόπο που η Χαμάς έχει αλλάξει τις τακτικές της στη Γάζα. Ενώ και οι δύο ομάδες έχουν στρατολογήσει νέους μαχητές για να συμπληρώσουν τις τάξεις τους, οι στρατιωτικές τους ηγεσίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αταξία, δήλωσαν ορισμένοι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τις μυστικές υπηρεσίες.

Ακόμα και έτσι, καμία από τις δύο δεν φαίνεται να τα παρατάει. «Η Χεζμπολάχ δεν αισθάνεται ότι έχει ηττηθεί», είπε ο Σλιμ. «Εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να ανασυσταθεί και εξακολουθεί να έχει έναν περιφερειακό υποστηρικτή του κόμματος στο Ιράν».