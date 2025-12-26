Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ερέτρια

Σημαντικές υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα εξαιτίας της σύγκρουσης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Ερέτρια της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ερέτρια από την Χαλκίδα συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. στην περιοχή του γηπέδου της Ερέτριας.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Ερέτριας και μέλη της ΕΣΔΔΕ που απομάκρυναν από το οδόστρωμα εξαρτήματα των αυτοκινήτων.

