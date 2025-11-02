Λίβανος: Nεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο 1 Νοέμβρη εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ σχεδόν έναν χρόνο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, που τερμάτισε τον πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενώ εξαπολύσουν συχνά επιδρομές που, όπως διαμηνύουν, έχουν στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή» στην περιοχή Ναμπατία «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις άλλους».

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) έκανε λόγο για ισραηλινή επίθεση «με κατευθυνόμενο πύραυλο» εναντίον αυτοκινήτου.

Η Χεζμπολάχ βγήκε πολύ αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και οι ΗΠΑ ασκούν έντονες πιέσεις στη Βηρυτό ώστε η οργάνωση να παραδώσει τα όπλα της στον στρατό του Λιβάνου, κάτι που αρνείται μέχρι τώρα να κάνει.