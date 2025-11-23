Μαχητής της Χεζμπολάχ ο στόχος του Ισραήλ στην πρώτη του επίθεση στη Βηρυτό εδώ και μήνες

Η Χεζμπολάχ δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το «ακριβές πλήγμα» του Ισραήλ

Newsbomb

Μαχητής της Χεζμπολάχ ο στόχος του Ισραήλ στην πρώτη του επίθεση στη Βηρυτό εδώ και μήνες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από 5 μήνες το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Βηρυτό, το πρωί της Κυριακής, με στόχο έναν μαχητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε ο IDF, που έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αροπορικές επιδρομές πάνω από τον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για ακριβές πλήγμα, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, ενώ η Χεζμπολάχ έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού είναι ορατό στην πολυσύχναστη γειτονιά Χαρέτ Χρέικ.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δεκάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται γύρω από την περιοχή του χτυπήματος, η οποία φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα κτίριο.

Δεν υπήρξε άμεση πληροφορία για θύματα.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στον Λίβανο για να αφοπλίσει την ισχυρή μαχητική οργάνωση. Ο λιβανέζικος στρατός εξέδωσε ένα σχέδιο που ενέκρινε η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στο νότιο Λίβανο, ενώ η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μποτσουάνα: Βρέθηκε μοναδικό δίχρωμο διαμάντι βάρους 37,41 καρατίων - Είναι μισό ροζ, μισό άχρωμο

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλαφάτης: Η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη της καινοτομίας

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό λόγω φωτιάς - Τούμπαρε αυτοκίνητο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο 17χρονης μαζορέτας σε κρουαζιερόπλοιο - Στις έρευνες το FBI

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητής της Χεζμπολάχ ο στόχος του Ισραήλ στην πρώτη του επίθεση στη Βηρυτό εδώ και μήνες

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία» - Τα 3 σημεία για την ειρήνη

15:35WHAT THE FACT

Σοκαριστική μελέτη: Οι πραγματικές επιπτώσεις αν παρακολουθείτε περιεχόμενο σύντομης μορφής

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονικη για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: «Νιώθω απογοήτευση» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL, Μαρούσι – Ηρακλής 87-92: Ο «γηραιός» πήρε το ντέρμπι με τρομερούς Φάντερμπερκ, Μωραΐτη!

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες εντοπίστηκαν ημιλιπόθυμες από κατανάλωση αλκοόλ

15:03LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Στην αρχή της σχέσης μας εκείνος κυρίως ήθελε παιδιά»

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν στη Γενεύη οι συνομιλίες για το «ειρηνευτικό σχέδιο» Τραμπ - Ευρωπαϊκές υποψίες για τον συντάκτη

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Επιζήσασα της φωτιάς για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα, είναι στοιχεία και αλήθεια»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Σε εφαρμογή ο νέος νόμος για περιορισμό διαδηλώσεων σε μία λωρίδα

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ισχύ από αύριο το πακέτο ενισχύσεων

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη γκάφα σε βίντεο για τον Ζότα και τον αδερφό του – Απολογήθηκε η «βασίλισσα»

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ομαλά εξελίσσονται οι εκλογές - Στις 7 κλείνουν οι κάλπες

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντελίβερι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντελίβερι

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Παναγιωτόπουλος: «Νιώθω απογοήτευση» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονικη για την εξαφάνιση τριών ανηλίκων

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Επιζήσασα της φωτιάς για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα, είναι στοιχεία και αλήθεια»

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν στη Γενεύη οι συνομιλίες για το «ειρηνευτικό σχέδιο» Τραμπ - Ευρωπαϊκές υποψίες για τον συντάκτη

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης στα 1700 χρόνια της Συνόδου της Νίκαιας: Όταν η πίστη εμπλέκεται στην γεωπολιτική - Η τριπλή σημασία της επίσκεψης του ποντίφικα στην Τουρκία

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ