Μαχητής της Χεζμπολάχ ο στόχος του Ισραήλ στην πρώτη του επίθεση στη Βηρυτό εδώ και μήνες

Μετά από 5 μήνες το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Βηρυτό, το πρωί της Κυριακής, με στόχο έναν μαχητή της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε ο IDF, που έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αροπορικές επιδρομές πάνω από τον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για ακριβές πλήγμα, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, ενώ η Χεζμπολάχ έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού είναι ορατό στην πολυσύχναστη γειτονιά Χαρέτ Χρέικ.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δεκάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται γύρω από την περιοχή του χτυπήματος, η οποία φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα κτίριο.

BREAKING: In a major escalation, Israeli warplanes launch an airstrike targeting the Dahieh district of the Lebanese capital Beirut. pic.twitter.com/EupyvjZjbD — Quds News Network (@QudsNen) November 23, 2025

Δεν υπήρξε άμεση πληροφορία για θύματα.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στον Λίβανο για να αφοπλίσει την ισχυρή μαχητική οργάνωση. Ο λιβανέζικος στρατός εξέδωσε ένα σχέδιο που ενέκρινε η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στο νότιο Λίβανο, ενώ η λιβανέζικη κυβέρνηση έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.