Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου εορτάζει ο Άγιος Πορφύριος

Γιάννης Φιλιππάκος

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου τελέσθηκε τη Δευτέρα ο πανηγυρικός Εσπερινός στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής με αφορμή την σημερινή ημέρα (2/12) κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου.

Μετά τον Εσπερινό, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ευχήθηκε ο Κύριος να χαρίζει σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και ευλογία, αλλά και δύναμη στις καθημερινές προσπάθειες κάθε ανθρώπου, ώστε να πορεύεται με πίστη, υπομονή και ελπίδα.

Κατόπιν, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία και τη διαρκή υποστήριξή του. Εξάλλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ησυχαστήριο, το οποίο υπήρξε όραμα του Οσίου Πορφυρίου.

Χοροστάτησε ο επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο. Στο ιερό συμπροσευχήθηκαν με το Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνος και ο επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος, γενικός διευθυντής της ΕΚΥΟ.

