Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις

Δύο παραϊατρικοί στο Κεντάκι αντιμετωπίζουν κυρώσεις μετά τη σωτήρια χορήγηση αντιδότου σε θύμα μαύρης μάμπα

Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση των υγειονομικών αρχών του Κεντάκι να περάσουν δύο παραϊατρικούς από πειθαρχική διαδικασία, παρότι έσωσαν τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε δεχθεί δάγκωμα από ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στον κόσμο, τη μαύρη μάμπα.

