Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις
Δύο παραϊατρικοί στο Κεντάκι αντιμετωπίζουν κυρώσεις μετά τη σωτήρια χορήγηση αντιδότου σε θύμα μαύρης μάμπα
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση των υγειονομικών αρχών του Κεντάκι να περάσουν δύο παραϊατρικούς από πειθαρχική διαδικασία, παρότι έσωσαν τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε δεχθεί δάγκωμα από ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στον κόσμο, τη μαύρη μάμπα.
