Τηλεθέαση: Ποιοι «έπιασαν» 20άρια και ποιοι μονοψήφια την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Την τελευταία Κυριακή του 2025, οι τηλεαστέρες έπεσαν στην αρένα και διεκδίκησαν την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι δυσκολεύτηκαν, ελπίζοντας ότι το 2026 θα είναι πιο ευοίωνο!

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη, το μαγκαζίνο του ALPHA «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κατέγραψε 21,9% στο σύνολο και 20,3% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι!», σημείωσε 9,4% στο σύνολο και 12% στους τηλεθεατές 18-54, ενώ οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ έκαναν 14,1% και 9,4% αντίστοιχα. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 έκανε 9,2% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό. Το «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN, που προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο, κράτησε παρέα στο 5,4% του συνόλου και στο 3% των τηλεθεατών 18-54.

Στη μεσημεριανή ζώνη, την πρώτη θέση στην τηλεθέαση κέρδισε το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA με τη Ναταλία Γερμανού. Η εκπομπή σημείωσε 14% στο σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Kitchen Lab», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 16,1% και 10,4% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, το «Weekend Live» έκανε 6,1% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του OPEN, το «Εδώ TV!» κατέγραψε 5,4% και 4,1% αντίστοιχα.

Στη βραδινή ζώνη, το «Voice» σημείωσε 25% στο σύνολο, ενώ στο δυναμικό κοινό «έπιασε» 18,9%. 2.355.000 συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των 18 διαγωνιζόμενων για να διεκδικήσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό.

