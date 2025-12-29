Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν την Κυριακή (28/12) οι επιβάτες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Χανιά λόγω του χάους που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της χώρας εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Ύστερα από 12 ώρες στην Εθνική Οδό, έφτασαν στον Πειραιά στις 02:00 τα ξημερώματα και φυσικά έχασαν το καράβι για Σούδα, με αποτέλεσμα να περιμένουν να ταξιδέψουν απόψε.

Όπως αναφέρει επιβάτης του λεωφορείου, το δρομολόγιο της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου από Θεσσαλονίκη – Χανιά δεν ολοκληρώθηκε, καθώς υπήρξαν πολύωρες καθυστερήσεις στις ενδιάμεσες στάσεις λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τα αγροτικά μπλόκα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το λεωφορείο να φτάσει στην Αθήνα αντί για τις 19:00 στις 02:00 της επόμενης μέρας, γεγονός που σημαίνει ότι το λεωφορείο δεν πρόλαβε το πλοίο της γραμμής για να ταξιδέψει προς Χανιά.

Όπως υποστήριξε επιβάτης, από το ΚΤΕΛ προτάθηκε σε όσους ήθελαν, να διανυκτερεύσουν στο λεωφορείο ενώ άλλοι προτίμησαν να μείνουν σε ξενοδοχείο με δικά τους έξοδα. Η γυναίκα είπε πως τους ενημέρωσαν ότι και τα εισιτήριά τους για το ταξίδι θα ισχύσουν κανονικά, μιλώντας στο zarpanews.gr.

Σήμερα το πρωί, οι επιβάτες περιμένουν στο λιμάνι του Πειραιά για να ταξιδέψουν στις 22:00 με το πλοίο της γραμμής για Χανιά.