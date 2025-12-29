Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν «παραλύσει» το εθνικό δίκτυο και φέρνει ταλαιπωρία σε ταξιδιώτες από όλη την Ελλάδα

Newsbomb

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι και την… έβγαλαν στο λεωφορείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν την Κυριακή (28/12) οι επιβάτες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Χανιά λόγω του χάους που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της χώρας εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Ύστερα από 12 ώρες στην Εθνική Οδό, έφτασαν στον Πειραιά στις 02:00 τα ξημερώματα και φυσικά έχασαν το καράβι για Σούδα, με αποτέλεσμα να περιμένουν να ταξιδέψουν απόψε.

Όπως αναφέρει επιβάτης του λεωφορείου, το δρομολόγιο της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου από Θεσσαλονίκη – Χανιά δεν ολοκληρώθηκε, καθώς υπήρξαν πολύωρες καθυστερήσεις στις ενδιάμεσες στάσεις λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τα αγροτικά μπλόκα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το λεωφορείο να φτάσει στην Αθήνα αντί για τις 19:00 στις 02:00 της επόμενης μέρας, γεγονός που σημαίνει ότι το λεωφορείο δεν πρόλαβε το πλοίο της γραμμής για να ταξιδέψει προς Χανιά.

Όπως υποστήριξε επιβάτης, από το ΚΤΕΛ προτάθηκε σε όσους ήθελαν, να διανυκτερεύσουν στο λεωφορείο ενώ άλλοι προτίμησαν να μείνουν σε ξενοδοχείο με δικά τους έξοδα. Η γυναίκα είπε πως τους ενημέρωσαν ότι και τα εισιτήριά τους για το ταξίδι θα ισχύσουν κανονικά, μιλώντας στο zarpanews.gr.

Σήμερα το πρωί, οι επιβάτες περιμένουν στο λιμάνι του Πειραιά για να ταξιδέψουν στις 22:00 με το πλοίο της γραμμής για Χανιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη σε ηλικία γάτα στον κόσμο έγινε σήμερα 30 ετών - Δείτε βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: 16 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γηροκομείο - Τρεις τραυματίες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη: Έχασαν το καράβι για Χανιά και την… έβγαλαν στο λεωφορείο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα «περικύκλωσε» την Ταϊβάν με πολεμικά πλοία και αεροπλάνα- Συναγερμός από την επιχείρηση «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν «πολύ σύντομα»

12:29LIFESTYLE

«The Voice»: Απόψε ο μεγάλος τελικός στον ΣΚΑΪ - Οι εκπλήξεις και οι διαγωνιζόμενοι

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

12:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι «έπιασαν» 20άρια και ποιοι μονοψήφια την τελευταία Κυριακή του χρόνου

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα του Αγίου Νικολάου που «μετράει» 1.700 χρόνια - Το μπέρδεμα με τον «Άγιο Βασίλη»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη – Πλεύρη κατά των… «αριστεροκρατούμενων» Διεθνών Δικαστηρίων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φάληρο: Εντοπίστηκε σορός 84χρονου άνδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

2025: Οι 10 φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει και οι ιστορίες πίσω από τα «κλικ»

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου» - Ο συγκλονιστικός τελευταίος διάλογος μητέρας και κόρης πριν την τραγωδία στα Βαρδούσια

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Ποδαρικό» με πολική αέρια μάζα - Πού «βλέπει» χιόνια παραμονή Πρωτοχρονιάς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Επιμένει ο «σκληρός πυρήνας» των αγροτών – Κόβουν την Ελλάδα στα δύο στις 16:00

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης ώστε να απολογηθεί για την ενδοοικογενειακή απειλή – «Φοβάμαι να τον αφήσω μόνο με τα παιδιά μου»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

11:22ΕΛΛΑΔΑ

«Είστε καλικάντζαροι» , «καθοδηγείστε κομματικά»: Διαφωνία αγροτών για τον διάλογο με την κυβέρνηση

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου με τη Ζωή, το plan B της κυβέρνησης για τα μπλόκα, ποιον θα διαγράψει πρώτο ο Ανδρουλάκης, ο Ανεστίδης και η αρπαχτή από ιδιοκτήτρια ΚΥΔ, το αλαλούμ με τις Συνελεύσεις ΕΧΑΕ, τα όργανα διαγραφών και η απορία για τις ίδιες ομολογίες

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τι δώρο έκανε ο Πούτιν στη Ζαχάροβα για τα γενέθλιά της

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας με «χίλια πρόσωπα»: Πώς δρούσε ανενόχλητος 16 χρόνια και «έφαγε» 500.000 από τα θύματά του

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας απέτρεψε την απαγωγή της κόρης του τα Χριστούγεννα - Την έσωσε ο γονικός έλεγχος στο κινητό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρο Σάββατο»: Με σκληρό βίντεο 11 λεπτών απάντησε το Ισραήλ στην έκθεση της Χαμάς ότι δεν στόχευσε αμάχους

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Σήμερα στο αυτόφωρο - Βαριές κατηγορίες από την εν διαστάσει σύζυγό του

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις

10:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Παραιτήθηκε ο Κοσμήτορας της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις διαγραφές φοιτητών

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ