Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο, μετά τη φωτιά στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε εισπνεύσει καπνό, έφερε σοβαρά εγκαύματα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η ηλικιωμένη κατέληξε.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ενήλικες και τρίδυμα μωρά, τα οποία βρίσκονταν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. «Η μία ενήλικη ασθενής, σοβαρά εγκαυματίας, διασωληνώθηκε στο σημείο από την γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Οι υπόλοιποι ασθενείς διακομίστηκαν σε σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο συμβάν επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα, το ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 8 Διασώστες και 1 Ιατρό».

Διαβάστε επίσης