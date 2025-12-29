Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Σοκαρισμένος ο παππούς τριδύμων που σώθηκαν

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του ο παππούς των τριδύμων που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το σπίτι τους στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όταν άρπαξε φωτιά το διαμέρισμα του κάτω ορόφου.

«Μου είπαν να μην ανέβω πάνω, αλλά δεν άντεξα. Ευχαριστώ τον θεό που είναι καλά», είπε εμφανώς σοκαρισμένος μετά την περιπέτεια της οικογένειάς τους. Όπως είπε, καθώς πήγαινε να πάρει τη γυναίκα του, γιαγιά των παιδιών, που βοηθούσε τη νεαρή μητέρα καθώς ο σύζυγός της εργάζεται έως αργά, δέχθηκε τηλεφώνημα από την ίδια: «Έχει πάρει φωτιά, έλα γρήγορα», του είπε η σύζυγός του κι αμέσως έτρεξε, όπως λέει.

Τα παιδιά με τις δύο γυναίκες, τη μητέρα και τη γιαγιά τους, βρίσκονταν σε πίσω δωμάτιο του σπιτιού όπου δεν είχε εισχωρήσει ο καπνός και ήταν καλά στην υγεία τους. Χρειάστηκε ωστόσο για προληπτικούς λόγους να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Διασωληνωμένη λόγω εισπνοής καπνού μία ηλικιωμένη

Διασωληνωμένη παραμένει στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης μία ηλικιωμένη, που απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εισέπνευσε καπνό, φέρει σοβαρά εγκαύματα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ενήλικες και τα τρίδυμα μωρά, τα οποία βρίσκονταν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. «Η μία ενήλικη ασθενής, σοβαρά εγκαυματίας, διασωληνώθηκε στο σημείο από την γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Οι υπόλοιποι ασθενείς διακομίστηκαν σε σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο συμβάν επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα, το ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 8 Διασώστες και 1 Ιατρό».

