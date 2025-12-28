Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο ηλικιωμένη

Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μία ηλικιωμένη γυναίκα μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (28/12) σε διαμέρισμα στην Τούμπα.

Η ηλικιωμένη διέμενε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Επταλόφου. Το ΕΚΑΒ μετέφερε εκτός από την ίδια, συνολικά εννέα άτομα στο Ιπποκράτειο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, όλοι τους σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το voria.gr.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 19:35 με ισχυρές δυνάμεις της να σπεύδουν στο σημείο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

