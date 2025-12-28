Εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

Συνολικά επτά άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην Τούμπα

Εγκλωβισμένο ζευγάρι ηλικιωμένων σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (28/12) στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα, στο οποίο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.

Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους. Απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ τη γυναίκα, η οποία υπέστη αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού.

Στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της.

Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε κατά τις 19:40. Aπομακρύνθηκαν συνολικά επτά άτομα σε ασφαλές σημείο μέσω του κλιμακοστασίου.

Οι φλόγες προκάλεσαν εκτενείς ζημιές στο διαμέρισμα του άτυχου ζευγαριού.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοπιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

