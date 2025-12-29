Τσουβέλας μετά την ανάρτηση για τον «influencer Χριστό»: «Δεν μετανιώνω για τη δήλωσή μου»

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού και κωμικού, Αλέξανδρου Τσουβέλα, ότι ο Χριστός ήταν ο «μεγαλύτερος influencer» και μέσα από νέα δημοσίευση, έστειλε ένα γενικότερο μήνυμα υπέρ της αγάπης, τονίζοντας πως ο Χριστός «αντί για Cayenne είχε ενα γαϊδουράκι».

Ο κωμικός ανέφερε πως ήθελε να δείξει τη διαχρονική επιρροή του Χριστού στον κόσμο, την ταπεινότητα και το μήνυμα αγάπης του, σε αντιπαραβολή με τη σύγχρονη ματαιοδοξία. Παράλληλα, στάθηκε σε όλους όσοι διαστρέβλωσαν τα λόγια του και κινήθηκαν από μίσος, επισημαίνοντας ότι δεν θα δώσει άλλη απάντηση στο θέμα, κλείνοντας με ένα απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη.

«ΟΚ, να δεχτώ πως δεν αρέσω σε όλους αλλά όχι να διαστρεβλώνετε και αυτά που διαβάζετε γιατί έχετε μάθει απλώς να μισείτε και να κυνηγάτε φαντάσματα. Παρακαλώ κανάλια που ήδη επικοινώνησαν μαζί μου και σάιτ που απλώς βάζουν εναν τίτλο για να με βρίσουν από κάτω πως αυτή θα είναι και η μονη μου απάντηση για το “σπουδαίο” θέμα (γελάω). Ἐγώ όμως σας λέγω, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρρωμένους ὑμᾶς, εὐεργετεῖτε τούς μισοῦντας ὑμᾶς, προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς»