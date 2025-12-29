Σιδηροδρομική τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 100 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου
Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Μεξικό με τουλάχιστον 13 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Οαχάκα, στο νοτιοανατολικό Μεξικό, σύμφωνα με το ναυτικό της χώρας. Το τρένο, το οποίο ταξίδευε μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος. Συνολικά 98 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 36 νοσηλεύονται, ανέφερε το ναυτικό.
Το τρένο εκτροχιάστηκε καθώς έστριβε σε μια στροφή κοντά στην πόλη Νιζάντα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε ότι πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Είπε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Γραμματέα του Ναυτικού, μετέβησαν στο σημείο του δυστυχήματος. Φωτογραφίες από την περιοχή έδειχναν διασώστες να βοηθούν τους επιβάτες να αποβιβαστούν από το τρένο, το οποίο είχε πέσει από τις γραμμές και είχε γείρει στην πλαγιά ενός γκρεμού.
Το τρένο Interoceanic, το οποίο συνδέει το λιμάνι Σαλίνα Κρουζ του Ειρηνικού με το Κοατσακοάλκος στις ακτές του Κόλπου, διέθετε δύο ατμομηχανές και τέσσερα επιβατικά βαγόνια, ανέφερε το ναυτικό. Το ναυτικό του Μεξικού διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα Κρουζ, εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για το ατύχημα σε ανακοίνωσή του και δήλωσε ότι οι πολιτειακές αρχές συντονίζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
Η σιδηροδρομική σύνδεση Interoceanic εγκαινιάστηκε πριν από δύο χρόνια για να ενισχύσει την οικονομία της περιοχής, μια πρωτοβουλία με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο Aντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.
Σχεδιασμένη για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής σύνδεσης που διασχίζει τον Ισθμό του Τεχουαντεπέκ, η μεξικανική κυβέρνηση επιδίωξε να αναπτύξει την περιοχή σε στρατηγικό εμπορικό διάδρομο, επεκτείνοντας λιμάνια, σιδηροδρόμους και βιομηχανικές υποδομές.
Η σιδηροδρομική υπηρεσία αποτελεί επίσης μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την επέκταση των επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών στο νότιο Μεξικό και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή.