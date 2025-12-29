Πόσο χρόνο χρειάζεται το συκώτι σας για να επανέλθει μετά το ποτό των εορτών

Η περίοδος των εορτών περιλαμβάνει πολύ φαγητό και αρκετό, πέρα από τα συνηθισμένα αλκοόλ.

Αν λοιπόν τα Χριστούγεννα ξυπνήσατε με πονοκέφαλο, έρχεται ο δεύτερος γύρος hangover, αυτός της Πρωτοχρονιάς. Μετά ακολουθεί το «ξηρό» διάλειμμα του Ιανουαρίου, οπότε και οι περισσότεροι αποφεύγουν το αλκοόλ για έναν ολόκληρο μήνα.

Αλλά πόσο χρόνο υπολογίζουν οι επαγγελματίες υγείας ότι χρειάζεται μέχρι το συκώτι σας να αναρρώσει πλήρως από την άφθονη ποσότητα αλκοόλ κατά την εορταστική εβδομάδα;

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει τους ανθρώπους να εμφανίσουν συμπτώματα όπως ναυτία, απώλεια βάρους και όρεξης, κιτρίνισμα των ματιών και του δέρματος, πρήξιμο των αστραγάλων και της κοιλιάς, υπνηλία και έμετος με αίμα.

Ακόμη και λίγες μόνο ημέρες βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να οδηγήσουν σε συσσώρευση λίπους στο συκώτι και το NHS προτείνει ότι μπορεί να χρειαστούν περίπου δύο εβδομάδες για να αντιστραφεί η λιπώδης νόσος του ήπατος.

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς μπορεί κάλλιστα να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Σύμφωνα με την κλινική του Κλίβελαντ, μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Εξηγούν ότι η αποχή δύο έως τεσσάρων εβδομάδων από το αλκοόλ βοηθά στη μείωση της φλεγμονής στο ήπαρ. Ωστόσο, εάν το συκώτι σας έχει υποφέρει από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αλκοόλ, οι γιατροί μπορεί να σας συστήσουν να εγκαταλείψετε οριστικά το ποτό.

«Για ασθενείς που μένουν με κίρρωση μετά από σοβαρό τραυματισμό στο ήπαρ από το αλκοόλ, ακόμη και ένα ποτό είναι τοξικό για το συκώτι», σημειώνει η Δρ Κριστίνα Λιντερμάιερ.

Εάν θέλετε να διατηρήσετε το συκώτι σας υγιές για όσο το δυνατόν περισσότερο, η καλύτερη επιλογή είναι να μειώσετε δραστικά την κατανάλωση αλκοόλ ή να μείνετε εντελώς νηφάλιοι και όχι μόνο για τον Ιανουάριο, αλλά σε πιο μόνιμη βάση.