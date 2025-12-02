Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους κυρίαρχο ρόλο είχαν τα θέματα που αφορούν στην ελληνική διασπορά και στην καταλυτική συμβολή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών της Ομογένειας με την Μητέρα Πατρίδα

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο 

Την ιδιαίτερη χαρά του εξέφρασε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, υποδεχόμενος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κυρίαρχο ρόλο είχαν τα θέματα που αφορούν στην ελληνική διασπορά και στην καταλυτική συμβολή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών της Ομογένειας με την Μητέρα Πατρίδα.

Όπως υπογράμμισε ο Μακαριώτατος, η γνωριμία και η συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής έχει βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία στο παρελθόν και ο ίδιος ο κ. Ελπιδοφόρος κατέχει επαξίως μία σημαίνουσα θέση, μέσω της οποίας μπορεί να βοηθήσει και βοηθά πολύπλευρα και παραδειγματικά τον Ελληνισμό. Ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, σημείωσε, αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της Ομογένειας.

Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις υπηρεσίες σας, τόνισε ο Μακαριώτατος, τόσο προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην Εκκλησία που τόσο πολύ σεβόμαστε και αγαπούμε, όσο και στην Ομογένειά μας στην Αμερική.

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

Ο Μακαριώτατος συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

Eurokinissi

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, που συνοδευόταν από τον στενό του συνεργάτη Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Δρόσο, υπογράμμισε ότι η επίσκεψη στον Μακαριώτατο, κάθε φορά που βρίσκεται στην Αθήνα για διάφορους λόγους, δεν είναι απλά η επιτέλεση ενός εκκλησιαστικού καθήκοντος, αλλά αποτελεί μεγάλη χαρά, διότι ο Μακαριώτατος είναι πάντοτε φιλόξενος, εγκάρδιος και πατρικός και αυτό το γνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος του ποιμνίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, το οποίο προέρχεται από την Ελλάδα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

Όπως σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Μακαριώτατος, ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Μητέρας Πατρίδας, είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό, το οποίο χρειαζόμαστε μαζί με την Μητέρα μας Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στις ιστορικές στιγμές που έζησε ο Χριστιανισμός τις προηγούμενες ημέρες τόσο στη Νίκαια της Βιθυνίας, όσο και στην Κωνσταντινούπολη, με την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως χωρίς το Filioque και την Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ στο Φανάρι.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την θερμή υποδοχή και ευχήθηκε μία ημέρα να του δοθεί η χαρά και η ευκαιρία να τον υποδεχθεί στη Νέα Υόρκη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ)

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο / EUROKINISSI

