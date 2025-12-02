Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στη συνάντηση ο κ.Τασούλας ενημερώθηκε για την πορεία και το πολυσχιδές έργο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία αποτελεί συνεκτικό κρίκο της ελληνικής διασποράς με τη μητέρα πατρίδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε τη διαρκή και ειλικρινή προσήλωση της πατρίδας και του ιδίου προσωπικά στην ευόδωση των ιερών σκοπών της Αρχιεπισκοπής, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση της, ελληνορθόδοξης παράδοσης, ταυτότητας και της συνεκτικότητας της ελληνικής διασποράς.

Οι ομογενείς μας, ταυτόχρονα και Αμερικανοί πολίτες, αποτελούν τα εχέγγυα για την διατήρηση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας και παράδοσης στην αμερικανική ήπειρο. Η σταθερή αγάπη τους για την Ελλάδα αποτελεί ανεκτίμητη αξία για την μητέρα πατρίδα, σε κάθε προσπάθεια της οποίας στέκονται πάντα αρωγοί.

Είναι εξόχως σημαντική η συμβολή της Αρχιεπισκοπής στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που συντείνουν υπέρ της διατήρησης και της ενίσχυσης των δεσμών της ομογένειας με την γενέτειρα, της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, όπως και της αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων των ομογενών συμπατριωτών μας.