Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Αναχρονισμός να παραμένει κλειστή η Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ο Αρχιεπίσκοπος αποκάλυψε ότι έχει συσταθεί κοινή επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία εξετάζει εντατικά τους τρόπους για την επαναλειτουργία του ιστορικού ιδρύματος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
Την έντονη αισιοδοξία ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης μπορεί να ανοίξει τις πύλες της για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από πενήντα χρόνια εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μιλώντας στο Associated Press. Η δήλωσή του έρχεται σε μία κρίσιμη συγκυρία, λίγο πριν την επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Τουρκία και εν μέσω συζητήσεων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της τουρκικής κυβέρνησης.

Η Σχολή, που παραμένει κλειστή από το 1971, έχει αναχθεί σε σύμβολο της ορθόδοξης παρουσίας στην Τουρκία και σε κρίσιμο δείκτη των θρησκευτικών ελευθεριών στη χώρα.

Πολιτική κίνηση και διπλωματική δυναμική

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, η πιθανή επαναλειτουργία της Χάλκης θα αποτελούσε μία σημαντική πολιτική και διπλωματική κίνηση, ειδικά σε μία περίοδο που η Άγκυρα προσπαθεί να προβάλει ένα πιο ανοιχτό και σύγχρονο προφίλ προς τη διεθνή κοινότητα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «αναχρονισμό» το γεγονός ότι η σχολή παραμένει σιωπηλή επί πέντε δεκαετίες, δεδομένου ότι στην Τουρκία λειτουργούν πλέον πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια και σχολεία. «Το να παραμένει κλειστή μόνο η Χάλκη δεν βοηθά την Τουρκία ούτε κανέναν άλλον», ανέφερε εμφατικά.

Υπό εξέταση οι τρόποι επαναλειτουργίας

Ο Αρχιεπίσκοπος αποκάλυψε ότι έχει συσταθεί κοινή επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία εξετάζει εντατικά τους τρόπους για την επαναλειτουργία του ιστορικού ιδρύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτίμησε ότι, εάν υπάρξει ουσιαστική πολιτική βούληση, είναι εφικτό η Σχολή να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές ακόμη και μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το ζήτημα αναμένεται να λάβει νέα δυναμική λόγω της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Ο Πάπας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα τιμήσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νίκαια τα 1.700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Ίδρυμα με «πνεύμα» διαλόγου

Ιδρυμένη το 1844, η Σχολή της Χάλκης υπήρξε πνευματικό κέντρο του Πατριαρχείου, εκπαιδεύοντας κληρικούς και μελλοντικούς Πατριάρχες. Παρά το κλείσιμό της το 1971, οι εγκαταστάσεις της συνεχίζουν να ανακαινίζονται, γεγονός που ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος (που υπηρέτησε ως Ηγούμενος της εκεί Μονής) χαρακτήρισε ως αντίφαση.

Ο Αρχιεπίσκοπος περιέγραψε τη Χάλκη ως ένα ίδρυμα με «πνεύμα» ανοιχτό στον διάλογο, τις νέες ιδέες και την ειρηνική συνύπαρξη, το οποίο απορρίπτει τον εθνικισμό και τη ρητορική μίσους. «Ολόκληρος ο κόσμος χρειάζεται ένα σχολείο με αυτό το πνεύμα», κατέληξε.

