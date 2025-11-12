Την αμερικανική υπηκοότητα απέκτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μοιράστηκε με την Ομογένεια την είδηση της απονομής της αμερικανικής υπηκοότητας.

Όπως σημειώνει, ευχαριστεί θερμά το μεγάλο έθνος που τον υποδέχθηκε πριν από έξι χρόνια, όταν ανέλαβε την ηγεσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, και επισημαίνει ότι «την ιερή αυτή στιγμή, η καρδιά του γεμίζει με αγάπη, ευγνωμοσύνη, χαρά και ταπεινότητα».

Το μήνυμά του αναφέρει:

«Με ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη ευχαριστώ αυτό το μεγάλο έθνος που με υποδέχθηκε πριν από έξι χρόνια — και σήμερα, που μου απονέμει την τιμή να γίνω Αμερικανός πολίτης.

Αυτή η ιερή στιγμή γεμίζει την καρδιά μου με χαρά, ταπεινότητα και ανανεωμένο σκοπό.

Δεσμεύομαι να εντείνω τις προσπάθειές μου στην υπηρεσία των πιστών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης χώρας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς.

Όπως μας θυμίζει η Γραφή, «Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι» (Ιακώβου 1:17) — και σήμερα, λαμβάνω αυτό το δώρο με ευγνωμοσύνη και αγάπη.»