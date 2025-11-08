Βραβεία αριστείας σε εξέχοντες ομογενείς από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Βραβεία αριστείας για τη μεγάλη προσφορά τους στην Εκκλησία και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα απένειμε για πρώτη φορά φέτος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εορταστικής εκδήλωσης για τα ονομαστήριά του, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα πίστης, ενότητας και γενναιοδωρίας με την παρουσία περισσότερων από 550 κληρικών και πιστών, ο Αρχιεπίσκοπος τίμησε τον 'Αρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Φίλιπ Κρίστοφερ, για τον οποίο, όπως είπε, «βρίσκεται πολλές δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην Κύπρο και έχει ενισχύσει ουσιαστικά κάθε δραστηριότητα της Ομογένειάς μας, μοιράζοντας απλόχερα την προσωπική και επαγγελματική του επιτυχία με το γένος μας». Από την πλευρά του, ο Φίλιπ Κρίστοφερ παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο και τόνισε ότι «το όνειρο μιας ελεύθερης Κύπρου δεν θα πεθάνει ποτέ».

Επιπρόσθετα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τίμησε με το αριστείο μια εμβληματική μορφή της Ομογένειας, την πολύ στενή φίλη και από τις πλέον έμπιστες συνεργάτιδες του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, Πολέτ Πούλος, η οποία, όπως είπε, «έχει προσφέρει επί έξι δεκαετίες τεράστιο έργο στην Εκκλησία μας και ειδικά τα τελευταία είκοσι χρόνια στην οργάνωση της Ηγεσίας των 100». Με τη σειρά της, η κυρία Πούλος υπογράμμισε ότι «το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής της είναι η υπηρεσία στην Αρχιεπισκοπή» και υποσχέθηκε να στηρίζει πάντα το έργο της και να παραμείνει πιστή στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνει καθ' όλη τη διάρκεια της διακονίας του και τόνισε ότι αισθάνεται το πνεύμα του Θεού να κινείται μέσα από τους κόπους και τις προσπάθειες όλων για την Εκκλησία μας και γι' αυτό, άλλωστε, ποτέ δεν νιώθει μόνος στην υλοποίηση του ευαγγελικού μηνύματος «που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος«. «Ήσασταν πάντοτε δίπλα μου», είπε, «όπως και εγώ προσπαθώ να είμαι πάντοτε δίπλα σας». Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε, επίσης, στις θετικές επιπτώσεις των κατασκηνωτικών προγραμμάτων της Αρχιεπισκοπής, τα οποία χαρακτήρισε ως θεμελιώδη για το μέλλον της Εκκλησίας. Για τους νέους που συμμετέχουν, επισήμανε ότι «ο χώρος της κατασκήνωσης είναι πράγματι ιερό έδαφος, όπου βιώνουν την ορθόδοξη πίστη μας μέσα από μια βαθύτατη εμπειρία κοινότητας». Και συνέχισε: «Όπως στο βάπτισμα έτσι και εκεί εισέρχονται σε ένα περιβάλλον πνευματικής δύναμης και κοινότητας δημιουργώντας σχέσεις που διαρκούν μια ζωή».

Την εκδήλωση άνοιξε ο πατήρ Παντελεήμων Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, ενώ η κυρία Στέφανι Κλαρκ, αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Περιφερειακού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι «κανένα παιδί δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία συμμετοχής στις κατασκηνώσεις για λόγους οικονομικούς».

Εξάλλου, ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Διοκλείας Νεκτάριος, τόνισε ότι «σήμερα έχουμε έναν Αρχιεπίσκοπο με όραμα και δυναμισμό, ο οποίος οδηγεί την Αρχιεπισκοπή μας με τολμηρά και μεγάλα βήματα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των καιρών υπερασπιζόμενος το ποίμνιό του».

Τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό της Αρχιεπισκοπής για τη σημαντική εργασία του προς όφελος της Εκκλησίας, εξέφρασε και ο πρωτοσύγκελος της 'Αμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, πατέρας Ηλίας Βίλλης.

Από την εκδήλωση συγκεντρώθηκαν συνεισφορές που ξεπέρασαν τις 500.000$, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο Υποτροφιών της Αρχιεπισκοπής για τις θερινές κατασκηνώσεις σε ολόκληρη την Αρχιεπισκοπή και στο Ιονικό Χωριό, στην Ηλεία.

Τέλος, η ταμίας της Αρχιεπισκοπής, Ελέιν 'Αλεν, μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους μια προσωπική εμπειρία που αφορούσε στις πολυεπίπεδες και σημαντικές εμπειρίες που είχε αποκομίσει η κόρη της από τα κατασκηνωτικά προγράμματα της Αρχιεπισκοπής, τονίζοντας ότι το Ταμείο Υποτροφιών συμβάλλει καθοριστικά ώστε κάθε παιδί να ζει ανάλογες εμπειρίες. Μάλιστα, σημείωσε ότι στη διάρκεια της τελευταίας διετίας συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 800.000$ για την υποστήριξη τόσο των κατασκηνωτικών υποτροφιών όσο και του Ιονικού Χωριού.