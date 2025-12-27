Πέθανε ο Ανωγειανός λυράρης Μανώλης Σκουλάς

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης αποχαιρετούν τα Ανώγεια και ο καλλιτεχνικός κόσμος της Κρήτης τον Μανώλη Σκουλά, γνωστό και ως «Ρωμανογιώργη» ή «Γιωργαντά», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ο γνωστός λυράρης υπήρξε ξεχωριστή μορφή της κρητικής μουσικής παράδοσης, με πολυετή παρουσία στη λύρα και ενεργή συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου του. Άνθρωπος σεμνός και αγαπητός, συνέδεσε το όνομά του με μια αυθεντική εποχή της κρητικής μουσικής, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη ήθους, σεβασμού και πολιτιστικής συνέχειας.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του διαδρομή, εργαζόταν στο ΙΚΑ Αλικαρνασσού, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Ηράκλειο, διατηρώντας πάντα στενούς δεσμούς με τα Ανώγεια.

Η απώλειά του αφήνει φτωχότερη την τοπική μουσική παράδοση, αλλά και την κοινωνία που τον γνώρισε και τον αγάπησε.

