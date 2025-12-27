Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Υπάτης Κώστας Τσιλογιάννης

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Τσιλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Υπάτης και συνταξιούχος εκπαιδευτικός, μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας.

Γεννημένος στο Νεοχώριο Υπάτης το 1941, ασχολήθηκε από νωρίς με τα κοινά, υπηρετώντας τόσο την εκπαίδευση όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρξε ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε νομαρχιακό επίπεδο και συμμετείχε στο πρώτο αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδας στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Το 1998 εξελέγη Δήμαρχος Υπάτης στον πρώτο Καποδιστριακό Δήμο, ενώ επανεκλέχθηκε το 2002, παραμένοντας στο τιμόνι του Δήμου για δύο συνεχόμενες θητείες. Στη συνέχεια, συνέχισε να συμμετέχει στα αυτοδιοικητικά δρώμενα ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης μέχρι το 2010. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

Ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος στο Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα.

Στην προσωπική του ζωή, δημιούργησε οικογένεια με τη σύζυγό του Ανθή Φούντα, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά και τρία εγγόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε ήρεμα στα Λουτρά Υπάτης, κοντά σε φίλους και ανθρώπους που τον εκτιμούσαν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Λουτρά Υπάτης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί οικονομικά το Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας.

