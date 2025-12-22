Υπάτη: Γυαλιά VR έβαλαν ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Μία μικρή γεύση από την εκπαίδευση μέσω της εικονικής πραγματικότητας στην οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι μαθητές στο Γυμνάσιο- Λύκειο Υπάτης, πήραν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη που έδωσαν το παρών στα εγκαίνια του 1ου - Πανελλαδικά - Κέντρου Καινοτομίας με χώρο Φιλοξενίας Μαθητών & Προσκόπων, στο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Κατά την περιήγησή τους στους νέους σύγχρονους χώρους, βρέθηκαν στο εργαστήριο όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προηγμένες τεχνολογίες, όπως η εμπειρία του 3D, μέσω ειδικών γυαλιών VR (Virtual Reality - εικονική πραγματικότητα).

Ο Σεβασμιώτατος φόρεσε τα ειδικά γυαλιά εξηγώντας ότι βρίσκεται μπροστά σε επιλογή αποστολών και αναζητήσεων δηλώνοντας... «Lost in Space». Αντίστοιχα η εμπειρία της υπουργού κυρίας Ζαχαράκη αποδείχθηκε λίγο πιο δύσκολη. Η υπουργός είχε αποστολή να μπει στο «τρενάκι του τρόμου» με αποτέλεσμα χάσει την προς στιγμήν την ισορροπία της. Ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαΐωάνου, που ήταν δίπλα της έσπευσε να την συγκρατήσει και να την καθησυχάσει ότι είναι δίπλα της, με την κυρία Ζαχαράκη να απαντά «κράτα Δήμαρχε»!

Γεύση από VR πήρε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα:

H Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα lamiareport.gr

