Λαμία: Συναγερμός για άνδρα που έχει κλειστεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει το υγραέριο

Το σημείο στη Λαμία στο οποίο έχει ταμπουρωθεί ο άνδρας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στη Λαμία, όταν ένας άνδρας εγκλωβίστηκε στο διαμέρισμά του στο κέντρο της πόλης και απειλεί να αυτοκτονήσει, έχοντας ανοίξει τη φιάλη του υγραερίου.

Μάλιστα, όταν ένας κλειδαράς που κλήθηκε από την αστυνομία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να καταφέρει να ανοίξει την πόρτα, ο ταμπουρωμένος άνδρας έριξε πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε έξω από την πόρτα του διαμερίσματος, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, με τους αστυνομικούς να εκκενώνουν τα υπόλοιπα διαμερίσματα προληπτικά και προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας.