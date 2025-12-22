Ακρίβεια: Ανάμεσα στο 4 με 7% η αύξηση του κόστους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος

Ανάμεσα στο 4 με 7% θα κυμανθεί η αύξηση του κόστους για το τραπέζι των Χριστουγέννων φέτος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτών Σωτήρης Αναγνωστόπουλος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Αυτό είναι όμως το όριο στο οποίο πρέπει να πούμε ότι κατά μέσο όρο, αν έπρεπε να κάνουμε μία τέτοια αναγωγή, θα έχουμε μία επιβάρυνση στο οικογενειακό τραπέζι και αυτό, αποκλειστικά και μόνο, λόγω των αυξήσεων τιμών στο κρέας», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι οι αυξήσεις στα τρόφιμα συνολικά φτάνουν μεσοσταθμικά το 2,5%, αλλά τα κρέατα παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση, με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση να μπορεί να φτάσει έως και 7%.

«Το 30%-40% που ακούμε κάθε χρόνο από ορισμένες ενώσεις καταναλωτών, πάλι είναι αδύνατο να ισχύει… αν κάνει κανείς τους πολλαπλασιασμούς για τα 4, 5, 6 τελευταία χρόνια… θα έπρεπε να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή αλλά αυτό δεν έχει συμβεί», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η τελική αύξηση εξαρτάται από τις επιλογές των καταναλωτών για το τι θα βάλουν στο τραπέζι.

Σχετικά με το μοσχάρι, το οποίο οδηγεί την άνοδο των τιμών, ο κ. Αναγνωστόπουλος εξήγησε: «Να ξεκινήσουμε με το μοσχάρι, το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα… η αύξηση που έχουμε σε σχέση με πέρσι είναι πάρα πολύ μεγάλη… λίγο περισσότερο από 25% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία… υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα στην προσφορά βοοειδών… κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πρόβλημα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όσον αφορά τα υπόλοιπα κρέατα, σημείωσε: «Τα Χριστούγεννα, αυτό που επιλέγουν οι περισσότεροι είναι κυρίως το χοιρινό και τα πουλερικά… Στο χοιρινό οι αυξήσεις τιμών είναι περίπου στο 4,5-5%, στα πουλερικά επίσης αντίστοιχη τιμή στο 5%… είναι πολύ πιο λελογισμένη από την περίπτωση του μοσχαριού».

Σχετικά με γλυκά και προϊόντα όπως τσουρέκια, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, εξήγησε: «Εκεί οι τιμές σε ό,τι δεν έχει σοκολάτα είναι περίπου οι ίδιες, κάποιες φορές και λιγότερο από πέρυσι. Όπου υπάρχει σοκολάτα, προφανώς συμπαρασύρεται ανάλογα με το περιεχόμενο σοκολάτας… η τιμή στο κακάο και τη σοκολάτα έχει ανέβει 20%».

Στα φρούτα και τα λαχανικά, οι διακυμάνσεις οφείλονται στην εποχικότητα: «Στις πατάτες… έχουμε μία μείωση -10% σε σχέση με πέρυσι… είναι λίγο παρακινδυνευμένο να μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες, είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στις αρχές της αλλαγής του καιρού».

Τέλος, ανέφερε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν δημιουργούν άμεσα ελλείψεις αλλά μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο κόστος, το οποίο σε περίπτωση μακροχρόνιας συνέχισης θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. «Υπάρχουν πολλά πολύ διαφορετικά καλάθια… Η πρώτη παράμετρος είναι προφανώς οι επιλογές μας… Η δεύτερη παράμετρος… είναι η έρευνα αγοράς… κάποιος που δεν κάνει έρευνα αγοράς… μπορεί να έχει πολύ υψηλότερο κόστος στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι», τόνισε καταλήγοντας.

