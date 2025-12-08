Φθιώτιδα: Απρόοπτο στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας - «Έφυγε» αμάξι από αυτοκινητάμαξα

Ένα σοβαρό απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/12/25) στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας στο ύψος της διασταύρωσης Αμφίκλειας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, αυτοκίνητο «έφυγε» από αυτοκινητάμαξα που αναγκαστικά κινούνταν μέσω παραδρόμων λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Ο οδηγός του σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να μη φύγει στο δρόμο. Ευτυχώς δε σημειώθηκε κάτι χειρότερο και το ατύχημα περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν μετωπικά.

