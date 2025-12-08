Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δύο νταλικών και την εμπλοκή ενός αυτοκινήτου, σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 της Δευτέρας (08/12) στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, έξω από την Αμφίκλεια και πριν από την Κάτω Τιθορέα, στη Φθιώτιδα.

Νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινείτο με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν για αδιευκρίνιστο λόγο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας, περίπου 60 ετών, που κινείτο προς Λιβαδειά, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στη συνέχεια, η νταλίκα με τις πολωνικές πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν σταματήσει με την πρόσοψη στα χωράφια.

Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του βαρέος οχήματος ο Έλληνας οδηγός, ενώ, ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός νταλικιέρης. Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του ΙΧ.

01 03 02 03 03 03

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ, οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών kαι αστυνομικών οχημάτων.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει χτυπήσει στα πόδια.

01 03 02 03 03 03

Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος με την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.