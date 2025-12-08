Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – «Στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα»

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα μπλόκα της χώρας.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν σε διάφορα σημεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Σε κομβικά σημεία της Αθηνών-Λαμίας τα αγροτικά μπλόκα

Σε τρία σημεία της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας έχουν στηθεί τα αγροτικά μπλόκα, ενώ επίκειται και τέταρτο, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες για χιλιάδες οδηγούς.

Πέρα από το μπλόκο στον Μπράλο, στο 200ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, και εκείνο των αγροτών στη Θήβα, στο 90ό χιλιόμετρο, από το μεσημέρι της Κυριακής στήθηκε ακόμη ένα σημείο αποκλεισμού, αυτή τη φορά από αγρότες της Βοιωτίας, στον κόμβο του Κάστρου, στο 114ο χιλιόμετρο. Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν κοντά στο Ορχομενό κινήθηκαν προς το σημείο και απέκλεισαν πλήρως το δρόμο.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, αλλά και από την Αλίαρτο, τα Βάγια, τις Θεσπιές, το Κάστρο, το Ακραίφνιο και χωριά της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Ανάλογη εικόνα και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται σε παραδρόμους μέσω Μαρτίνου και μέχρι τον κόμβο του Κάστρου για όσους κινούνται προς Αθήνα, ενώ ισχύει η αντίστροφη κατεύθυνση για όσους ταξιδεύουν προς Λαμία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώνεται μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Το σκηνικό αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης. Τα τρακτέρ κινούνται προς τον κόμβο και έχουν προαναγγείλει το κλείσιμο της εθνικής οδού στις 3 το μεσημέρι. Αν τελικά αυτό γίνει, τα οχήματα θα αναγκαστούν να κινηθούν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, από τη Ριτσώνα μέχρι τη Λαμία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο δίκτυο.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δομοκού εξακολουθούν να κρατούν κλειστό το σημείο προς τον Ε65, αλλά και τμήματα του παλιού εθνικού δικτύου Λαμίας-Θεσσαλίας, προκαλώντας πρόσθετες δυσκολίες στις τοπικές μετακινήσεις.

Κλείνουν και οι παράδρομοι στον κόμβο του Μπράλου

Όπως ανακοίνωσε μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του STAR Κεντρικής Ελλάδας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σήμερα Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει για μία ώρα, σταδιακός αποκλεισμός όλων των παραδρόμων, κόβοντας τη χώρα στη μέση.

«Περικυκλωμένη» η Θεσσαλονίκη

Από τέσσερα μπλόκα είναι περικυκλωμένη η Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες του μπλόκου Χαλκηδόνας απέκλεισαν την Κυριακή την Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας για περίπου 5 ώρες, το μπλόκο Μαλγάρων διατηρεί επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα ενώ ανοιγοκλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Περιμετρικά του κόμβου Δερβενίου έχουν παραταχθεί τρακτέρ αγροτών απ’ τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή ειναι από αργά το βράδυ η Λ. Γεωργικής Σχολής στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Μπλόκα στην Εύβοια

Στην Εύβοια, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας έχουν στήσει ακόμη δύο μπλόκα, στην Κήρινθο και στην Ιστιαία, ενώ υπάρχει κινητικότητα και σχεδιασμός για νέο σημείο αποκλεισμού κοντά στη Χαλκίδα.

Με τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται και τα σημεία αποκλεισμού να πολλαπλασιάζονται, οι μετακινήσεις στο μεγάλο οδικό άξονα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι αγρότες προαναγγέλλουν και αποφασιστικότητα αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός στο Αίγιο και η νέα Εθνική Πατρών – Πύργου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν για λίγη ώρα την Παλαιά Εθνική Οδό στο Αίγιο, ενώ θα κινηθούν στην Ολυμπία Οδό την οποία έκλεισαν συμβολικά για μία ώρα.

Άνοιξε για τα φορτηγά το τελωνείο Προμαχώνα

Ανοικτό παραμένει από το απόγευμα της Κυριακής το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που ήταν αποκλεισμένο λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Εκατέρωθεν της συνοριακής διάβασης Ελλάδας - Βουλγαρίας παρέμεναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διέλευση τους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της περιοχής προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τα επόμενα 24ωρα.

Μπλόκο Βαφέικων και Ιάσμου

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε διακοπεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Πιο ειδικά, πρόκειται για τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα δυτικού κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη διεξάγεται μέσω της εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.

Μπλόκα Έβρου

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, σε αδιάλειπτη συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στις κινητοποιήσεις τους, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους.

Με συνεχιζόμενη την ενίσχυση των εν λόγω μπλόκων στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών σε Ορμένιο και Κήπους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή αλλά και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγγελακούδη, και τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχύονται και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται.

Στο Τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧΕ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα -από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων- μόνο των φορτηγών τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

Ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν σταθμευμένα στην Εγνατία Οδό ανέρχεται, σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, περίπου στα 350 οχήματα, καθώς συνεχίζεται το άνοιγμα της εισόδου προς την Τουρκία για 50-70 φορτηγά ημερησίως, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας εκτιμά πως ο αριθμός των εγκλωβισμένων στο τελωνείο φορτηγών ανέρχεται περίπου στα 1.000. Ο κ. Αλεξανδρής σημειώνει πως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει επωμισθεί -με τη συνδρομή και των επαγγελματιών εστίασης αλλά και φορέων και συλλόγων της περιοχής και της Αλεξανδρούπολης- κάποιο από τα ημερήσια γεύματα των επαγγελματιών οδηγών των φορτηγών που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Τελωνείο.

Ενόψει και της νέας Γενικής Συνέλευσης την ερχόμενη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας για το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων πανελλαδικά, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων δηλώνουν πως το θέμα δεν είναι ο χρόνος πληρωμής, ούτε καν τα ποσά που θα καταβληθούν, καθώς, όπως λένε, αυτό θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αυτονόητο. Το ζητούμενο των κινητοποιήσεων είναι η αλλαγή της αγροτικής πολιτικής, η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή, ένας διαρκής διάλογος -όχι μόνο όταν βγαίνουν τα μπλόκα- ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός εφόσον επιτευχθεί η κάλυψη του κενού εμπιστοσύνης που εκτιμούν ότι έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συνομιλητών.

Ιωάννινα: Άνοιξε το μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής οι αγρότες των Ιωαννίνων, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και για τρεις ώρες, έκλεισαν τον κόμβο του αεροδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλλαγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας.

Αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Μαγνησίας ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ.

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου βρίσκονται στον κόμβο των Μικροθηβών. H παρακαμπτήριος οδός που ακολουθούν οι οδηγοί είναι μόλις 500 μέτρων και μετά εισέρχονται κανονικά στην ΠΑΘΕ.

Χανιά: Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων στον ΒΟΑΚ

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων τις κινητοποιήσεις συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους, του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν να στήνουν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα (14:00 με 14:30) το μεσημέρι διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ.

Παράλληλα αποφάσισαν για σήμερα Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν όπως υποστηρίζει η Ένωση τους, τα αιτήματα τους που μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιιοιηκητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.