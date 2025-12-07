Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε νέο κάλεσμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για διάλογο, τονίζοντας στο σημερινό του μήνυμα (07/12) ότι «τα μπλόκα μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά δεν διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα».

Αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών των αποζημιώσεων και των αγροτικών επιδοτήσεων, σημείωσε πως «ομαλοποιείται κάθε εβδομάδα η ροή των πληρωμών στους αγρότες μας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούμε να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου άλλα 1,2 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά εφέτος στα 3,7 δισ. ευρώ από 3,1 το 2024. Θα λάβουν, δηλαδή, 600 εκατ. περισσότερα εφέτος».

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, καθώς υπήρχε το σοβαρό ενδεχόμενο να διακοπεί η διάθεση των κοινοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που αποφύγαμε με τη δημιουργία πλέον ενός αξιόπιστου και δικαιότερου συστήματος, που φέρει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο. Όμως πρέπει να μπει τέλος σε ένα προβληματικό καθεστώς είσπραξης επιδοτήσεων που ευνοούσε τους επιτήδειους», επεσήμανε ακόμη.

