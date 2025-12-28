Ισραήλ: Το λέιζερ «Iron Beam» ενισχύει την αεράμυνά του: «Μην μας προκαλείτε»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έστειλε το μήνυμα: «Μην μας προκαλείτε»

Ισραήλ: Το λέιζερ «Iron Beam» ενισχύει την αεράμυνά του: «Μην μας προκαλείτε»
Η αεράμυνα του Ισραήλ βασίζεται σε διάφορα συστήματα, όπως το «Σιδερένιο Θόλο» και η «Σφεντόνα του Δαυίδ». Με το «Iron Beam», οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν την αποτρεπτική του δύναμη. Αυτό το όπλο λέιζερ είναι σημαντικά φθηνότερο από τα προηγούμενα πυραυλικά συστήματα, όπως αναφέρεται σε γερμανικά δημοσιεύματα.

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε ένα όπλο λέιζερ, το οποίο θα ενσωματωθεί στο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας της χώρας. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το σύστημα λέιζερ παραδόθηκε στις ένοπλες δυνάμεις.

Το σύστημα «Iron Beam» θεωρείται ένα ακόμη στοιχείο της ισραηλινής αεράμυνας, μαζί με το «Iron Dome», τη «σφεντόνα του Δαυίδ» και το «Arrow». Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι μπορεί να αναχαιτίσει αξιόπιστα πυραύλους, βλήματα όλμων, αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επιπλέον, είναι σημαντικά πιο οικονομικό από τα προηγούμενα συστήματα.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το ntv, το σύστημα λέιζερ μπορεί να εξουδετερώσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για περίπου τέσσερα δολάρια ανά αποστολή. Αντίθετα, το σύστημα πυραυλικής άμυνας πολλαπλών σταδίων που χρησιμοποιείται σήμερα είναι σημαντικά πιο ακριβό.

Το Ισραήλ παρήγγειλε 50 συστήματα Iron Beam το 2024. Εκτός από την κύρια στατική έκδοση, αναπτύσσονται και κινητές παραλλαγές. Εκτιμάται ότι το Ισραήλ χρειάζεται 15 συστήματα για να παρέχει βασική προστασία από ρουκέτες και πυραύλους εντός της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κατζ μίλησε για μια «ιστορική στιγμή» που άλλαξε ριζικά το τοπίο των απειλών. Το σύστημα ήταν πλήρως λειτουργικό και έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ: «Μην μας προκαλείτε». Αυτό το μήνυμα αντηχούσε «από την Τεχεράνη μέχρι τη Σαναά και τη Βηρυτό», δήλωσε ο Κατζ.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, μίλησε για «την αρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης». Ενώ η παραγωγή εντείνεται, οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την επόμενη γενιά αμυντικών συστημάτων για χρήση από ξηρά και αέρα. Ο πρόεδρος της Rafael, Γιουβάλ Στάινιτς, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή της εποχής της άμυνας με λέιζερ υψηλής ενέργειας».

Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα που έθεσε σε λειτουργία ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα λέιζερ για την άμυνα κατά των εναέριων απειλών.

