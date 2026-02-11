Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

Οι υπηρεσίες ασφαλείας αποβίβασαν δημοσιογράφο από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για «να ελέγξουν τις επαφές του», πριν από την απογείωσή του για την Ουάσινγκτον

Newsbomb

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος ρωσικής καταγωγής υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί την Τρίτη από το αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, καθώς οι πράκτορες ασφαλείας ήθελαν να ελέγξουν «τις επαφές του», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Νικ Κολιόχιν, 42χρονος ανεξάρτητος δημοσιογράφος, επρόκειτο να καλύψει, για τρία ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο.

Σε αντίθεση με τις δύο τελευταίες επισκέψεις του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, σε αυτήν επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να ταξιδέψουν με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Όμως αφού επιβιβάστηκε ο Κολιόχιν, μαζί με καμιά δεκαριά συναδέλφους του και αφού τακτοποίησαν τις αποσκευές τους, πράκτορες της Σιν Μπέτ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, του ζήτησαν να αποβιβαστεί, λίγα λεπτά πριν από την απογείωση.

Το πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαίωσε ότι ο Κολιόχιν αποκλείστηκε από την πτήση, χωρίς να αποκαλύψει τους «λόγους ασφαλείας» που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εστάλη στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Η Σιν Μπετ είπε στην ίδια εφημερίδα ότι αρμοδιότητά της είναι η ασφάλεια του πρωθυπουργού και «στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις για να μειωθούν οι κίνδυνοι».

«Το να συμπεριφέρεστε έτσι σε έναν δημοσιογράφο που έχετε προσκαλέσει να τον εξευτελίζετε μπροστά σε όλον τον κόσμο και να τον πετάτε έξω, δεν έχει νόημα» είπε ο Κολιόχιν στο AFP. «Πήραν τα πράγματά μου και τα ερεύνησαν, λες και είχα βόμβα».

Οι πράκτορες ασφαλείας του είπαν επίσης ότι όφειλαν να επαληθεύσουν «τις επαφές του», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος γεννήθηκε στη Μόσχα και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 9 ετών. Σήμερα έχει μόνο την ισραηλινή υπηκοότητα και υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό, ενώ είχε εργαστεί και για μια κυβερνητική υπηρεσία στο γραφείο του πρωθυπουργού μεταξύ 2011-12, σε προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή της κλιματικής πολιτικής των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» έφερε η φονική κακοκαιρία στην Πορτογαλία – Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών

01:06ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σχέδια από ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Dow Jones – Απώλειες για Nasdaq και S&P 500

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ

23:59LIFESTYLE

Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε ακτή στη Σομαλία: Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:40LIFESTYLE

Super Bowl για...ερωτευμένους: Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Όλοι ήξεραν» τι έκανε ο Έπσταϊν, φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στην αστυνομία το 2006

23:34LIFESTYLE

Bad Bunny: Το μήνυμα της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο που έφερε στο Superbowl

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στο Πασακάκι - Μία γυναίκα τραυματίας

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε στο σπίτι του γείτονά του και τον απείλησε με όπλο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αυτές θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου - Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

10:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Δεν ξεχνώ! Η Μνήμη είναι χρέος μας» - Το μήνυμα για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μεγαλόπολη: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Το τέλος της διαρκούς ειρήνης και ο νέος κόσμος - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ