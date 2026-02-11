Αγγλία: Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έφτασε τις 5 σερί νίκες, αλλά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στη Γουέστ Χαμ, με τρομερό γκολ του Σέσκο στο 96'.

Η Γουέστ Χαμ έστησε μπλόκο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, βάζοντας τέλος στο σερί νικών των «κόκκινων διαβόλων» με τον Μάικλ Κάρικ στο τιμόνι του συλλόγου.

Στέρησε έτσι και την ευκαιρία από τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ να κουρευτεί, αφού από τον Οκτώβριο του 2024 έχει γίνει διάσημος επειδή δεν έχει κόψει τα μαλλιά του, μέχρι η ομάδα του να κάνει 5 σερί νίκες. Η Μάντσεστερ μετρούσε 4 σερί επιτυχίες, αλλά έμεινε στο 1-1 με τα «σφυριά».

Η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε στο 50' με τον Σούτσεκ, όμως ο Σέσκο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του.

Η Τσέλσι «αυτοκτόνησε» απέναντι στη Λιντς, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε από τα «παγώνια» με το τελικό 2-2 να αποτελεί «πισωγύρισμα» για τους Λονδρέζους στη μάχη που δίνουν για την έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά το νέο «χαστούκι» από τη Νιουκάστλ μέσα στο Λονδίνο (1-2), ο Τόμας Φρανκ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της Τότεναμ, ενώ με το ίδιο σκορ (2-1) η Μπόρνμουθ πέρασε με ανατροπή από το «σπίτι» της Έβερτον των 10 παικτών από το 69' (αποβολή Ο'Μπράιαν).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24' Ζοάο Πέδρο, 57' Πάλμερ - 67' πέν. Ενμετσά, 73' Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42' πέν. Εντιαγέ - 61' Ράιαν, 65' Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2

(64' Γκρέι - 45'+5 Τιαό, 68' Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1

(50' Σούτσεκ - 90'+6' Σέσκο)

Άστον Βίλα-Μπράιτον 11/02

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 11/02

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 11/02

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 11/02

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 11/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 56
  2. Μάντσεστερ Σίτι 50
  3. Άστον Βίλα 47
  4. Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.
  5. Τσέλσι 44 -26αγ.
  6. Λίβερπουλ 39
  7. Μπρέντφορντ 39
  8. Μπόρνμουθ 37 -26αγ.
  9. Έβερτον 37 -26αγ.
  10. Νιούκαστλ 36 -26αγ.
  11. Σάντερλαντ 36
  12. Φούλαμ 34
  13. Κρίσταλ Πάλας 32
  14. Μπράιτον 31
  15. Λιντς 30 -26αγ.
  16. Τότεναμ 29 -26αγ.
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 26
  18. Γουέστ Χαμ 24 -26αγ.
  19. Μπέρνλι 15
  20. Γουλβς 8
