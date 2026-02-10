Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες

Εάν δεν έχετε ακούσει το όνομα του Φρανκ Ιλέτ, τώρα ήρθε η ώρα!

Ειρήνη Κοστιούκ

Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι υποσχέσεις, αλλά ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.

Εάν δεν έχετε ακούσει το όνομα του Φρανκ Ιλέτ, τώρα ήρθε η ώρα! Ο φαν της ποδοσφαιρικής ομάδας ορκίστηκε να μην κόψει ποτέ τα μαλλιά του μέχρι οι Red Devils να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, μια υπόσχεση που έγινε viral και έχει τηρηθεί για πάνω από έναν χρόνο.

Σίγουρα όταν έδωσε αυτήν την υπόσχεση, ο Ιλέτ δεν μπορούσε να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε στην κουλτούρα των ποδοσφαιρικών οπαδών, καθώς εκατομμύρια άτομα πλέον τον ακολουθούν στα social media για να παρακολουθήσουν την πορεία του, ενώ τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος γνωρίζουν το όνομα του.

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ιλέτ, όντας απογοητευμένος από την αστάθεια της αγαπημένης του ομάδας στο γήπεδο, ορκίστηκε ότι δεν θα έκοβε τα μαλλιά του μέχρι να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.

«Ξεκίνησε απλά για πλάκα, πραγματικά», δήλωσε ο Ιλέτ στο Sky Sports. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να φέρω λίγο χιούμορ σε μια οδυνηρή περίοδο για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Ωστόσο, δυστυχώς για τον Ιλέτ, δεν το είδαν όλοι ως κάτι αστείο και μάλιστα δέχτηκε επίθεση από έναν άλλο οπαδό τον Σεπτέμβριο του 2025. «Δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου να αναδείξω τα μειονεκτήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά να διαδώσω θετική ενέργεια και χιούμορ», επιμένει ο Ιλέτ.

Μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου, η υπόσχεση του Ιλέτ έχει κρατήσει για 493 ημέρες - δηλαδή ένα έτος, τέσσερις μήνες και οκτώ ημέρες. Όμως, σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία ημέρα, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και απόψε το βράδυ παίζει ενάντια στην Γουέστ Χαμ. Αν κερδίσει τον αποψινό αγώνα, ο Ιλέτ επιτέλους θα κουρευτεί.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, ότι γνωρίζει για την ύπαρξη του Ιλέτ.

«Μπορώ να πω ότι τον γνωρίζω, ναι», είπε ο Κάρικ. «Τα παιδιά μου μου τον έδειξαν, αλλά σίγουρα δεν θα το συζητήσω με την ομάδα από επαγγελματική άποψη. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και με κάνει να χαμογελάω, αλλά τελικά δεν θα έχει καμία επίδραση στο ίδιο το παιχνίδι», κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Με εντυπωσιακή εμφάνιση πέρασε στις «16» του WTA 1000 της Ντόχα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της «Ένωσης» στον Εργκίν Αταμάν

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης Ευανθίας που «έσβησε» την ώρα που θήλαζε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι - Στο σημείο η Πυροσβεστική

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «τρελή» ιστορία του Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες - Απόψε η ευκαιρία του

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός για Τάκη Οικονομόπουλο: «Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα»

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο

13:46ΕΛΛΑΔΑ

HORECA 2026: Πώς NBG Pay και EDPS αναβαθμίζουν ψηφιακά τις σύγχρονες επιχειρήσεις

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή για όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση των «Σπαρτιατών»

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, απάτες και πλαστογραφίες

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πέντε βήματα για να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κλειστός επ΄αόριστoν ο δρόμος Μύρτου - Τερτσών λόγω νέας κατολίσθησης

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Δεν παραδίδει την έδρα της

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας - Ιατρίδης: «Αν του αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορεί να δικαστεί και στις ΗΠΑ»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Καθαρή» η μαγνητική του 2,5 ετών κοριτσιού που έπεσε σε σιντριβάνι -Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να εντοπιστεί

11:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και Άγιος Έρωτας κάνουν τη διαφορά – Ποιοι «έπεσαν» στα μονοψήφια

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Τουρκία

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Διευθύντρια βάζει μαθητές να σκάβουν στο προαύλιο του σχολείου για να τους σβήνει απουσίες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος στην Κλειτορία – Τον εντόπισαν συγγενείς μέσα στο σπίτι του

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε κλάματα ξέσπασε ο Τζέικ Πολ για το χρυσό μετάλλιο της μνηστής του, Γιούτα Λίρνταμ - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ