Φρανκ Ιλέτ: Έχει να κουρευτεί 493 ημέρες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένοντας 5 σερί νίκες

Μπορεί να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι υποσχέσεις, αλλά ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο.

Εάν δεν έχετε ακούσει το όνομα του Φρανκ Ιλέτ, τώρα ήρθε η ώρα! Ο φαν της ποδοσφαιρικής ομάδας ορκίστηκε να μην κόψει ποτέ τα μαλλιά του μέχρι οι Red Devils να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, μια υπόσχεση που έγινε viral και έχει τηρηθεί για πάνω από έναν χρόνο.

Σίγουρα όταν έδωσε αυτήν την υπόσχεση, ο Ιλέτ δεν μπορούσε να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε στην κουλτούρα των ποδοσφαιρικών οπαδών, καθώς εκατομμύρια άτομα πλέον τον ακολουθούν στα social media για να παρακολουθήσουν την πορεία του, ενώ τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος γνωρίζουν το όνομα του.

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ιλέτ, όντας απογοητευμένος από την αστάθεια της αγαπημένης του ομάδας στο γήπεδο, ορκίστηκε ότι δεν θα έκοβε τα μαλλιά του μέχρι να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.

«Ξεκίνησε απλά για πλάκα, πραγματικά», δήλωσε ο Ιλέτ στο Sky Sports. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να φέρω λίγο χιούμορ σε μια οδυνηρή περίοδο για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Ωστόσο, δυστυχώς για τον Ιλέτ, δεν το είδαν όλοι ως κάτι αστείο και μάλιστα δέχτηκε επίθεση από έναν άλλο οπαδό τον Σεπτέμβριο του 2025. «Δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου να αναδείξω τα μειονεκτήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά να διαδώσω θετική ενέργεια και χιούμορ», επιμένει ο Ιλέτ.

Μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου, η υπόσχεση του Ιλέτ έχει κρατήσει για 493 ημέρες - δηλαδή ένα έτος, τέσσερις μήνες και οκτώ ημέρες. Όμως, σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία ημέρα, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και απόψε το βράδυ παίζει ενάντια στην Γουέστ Χαμ. Αν κερδίσει τον αποψινό αγώνα, ο Ιλέτ επιτέλους θα κουρευτεί.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, ότι γνωρίζει για την ύπαρξη του Ιλέτ.

«Μπορώ να πω ότι τον γνωρίζω, ναι», είπε ο Κάρικ. «Τα παιδιά μου μου τον έδειξαν, αλλά σίγουρα δεν θα το συζητήσω με την ομάδα από επαγγελματική άποψη. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει και με κάνει να χαμογελάω, αλλά τελικά δεν θα έχει καμία επίδραση στο ίδιο το παιχνίδι», κατέληξε.