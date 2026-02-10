Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι

Σε κεντρικό ζήτημα για το μέλλον των υποδομών του νησιού αναδείχθηκε η ανάπτυξη Μέσου Σταθερής Τροχιάς, κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργάνωσε η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς φορείς και συγκοινωνιολόγους. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Γιώργης Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι το παραδοσιακό μοντέλο της ατομικής μετακίνησης είναι πλέον ανεπαρκές για ένα νησί που μετεξελίσσεται σε διεθνή πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας