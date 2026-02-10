Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι
Σύγχρονο αεροδρόμιο αλλά και τρένο χρειάζεται η Κρήτη για να κάνει σταθερά βήματα μπροστά. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα στην εκδήλωση για το μέλλον υποδομής του νησιού
Σε κεντρικό ζήτημα για το μέλλον των υποδομών του νησιού αναδείχθηκε η ανάπτυξη Μέσου Σταθερής Τροχιάς, κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργάνωσε η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς φορείς και συγκοινωνιολόγους. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Γιώργης Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι το παραδοσιακό μοντέλο της ατομικής μετακίνησης είναι πλέον ανεπαρκές για ένα νησί που μετεξελίσσεται σε διεθνή πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight