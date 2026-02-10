Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι

Σύγχρονο αεροδρόμιο αλλά και τρένο χρειάζεται η Κρήτη για να κάνει σταθερά βήματα μπροστά. Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα στην εκδήλωση για το μέλλον υποδομής του νησιού

Newsbomb

Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κεντρικό ζήτημα για το μέλλον των υποδομών του νησιού αναδείχθηκε η ανάπτυξη Μέσου Σταθερής Τροχιάς, κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργάνωσε η Παγκρήτια Ανοικτή Επιτροπή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θεσμικούς φορείς και συγκοινωνιολόγους. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Γιώργης Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι το παραδοσιακό μοντέλο της ατομικής μετακίνησης είναι πλέον ανεπαρκές για ένα νησί που μετεξελίσσεται σε διεθνή πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59LIFESTYLE

Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε ακτή στη Σομαλία: Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:40LIFESTYLE

Super Bowl για...ερωτευμένους: Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Όλοι ήξεραν» τι έκανε ο Έπσταϊν, φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στην αστυνομία το 2006

23:34LIFESTYLE

Bad Bunny: Το μήνυμα της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο που έφερε στο Superbowl

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στο Πασακάκι - Μία γυναίκα τραυματίας

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που μπούκαρε στο σπίτι του γείτονά του και τον απείλησε με όπλο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αυτές θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου - Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (12/2)

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κρητικός επιχειρηματίας στο επίκεντρο για τη φωτιά στο κατάστημα

22:31LIFESTYLE

Akylas: Την ημέρα των γενεθλίων του η συμμετοχή του στον A' Ημιτελικό της Eurovision

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αυτές θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου - Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Το τέλος της διαρκούς ειρήνης και ο νέος κόσμος - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πριν κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο, παραδέχθηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του - Βίντεο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ