Wall Street: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Dow Jones – Απώλειες για Nasdaq και S&P 500

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη (10/2) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

O βιομηχανικός δείκτης του Dow Jones ολοκλήρωσε με μικρά κέρδη τις συναλλαγές, σκαρφαλώνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

Στον αντίποδα, ο ευρύτερος S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq έχασαν έδαφος με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί λίγο πριν τα κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της απασχόλησης.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 52,27 μονάδων (+0,10%), στις 50.188,14 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 136,20 μονάδων (-0,59%), στις 23.102,48 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, σημείωσε πτώση 23,01 μονάδων (–0,33%), στις 6.941,81 μονάδες.