Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

Στο 12ο Νηπιαγωγείο Πειραιά, γονείς καταγγέλλουν ένα πρωτοφανές περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε στο Newsbomb η Μαρία Σ., μητέρα μαθητή, «ένας τοξικομανής πήρε τη δόση του μεσημέρι, περίπου μεταξύ 15:30 με 15:45, στο κατώφλι του νηπιαγωγείου, την ώρα που άνοιγε η πόρτα του ολοήμερου για να φύγουν τα παιδιά».

Η ίδια προσθέτει ότι οι γονείς είχαν αναφέρει ξανά παρόμοια περιστατικά και έχουν ενημερώσει τη δημοτική αρχή για το πρόβλημα. Το περιστατικό έγινε σε χώρο και ώρα όπου συγκεντρώνονται παιδιά και γονείς.

«Καταγγείλαμε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν ότι η προστασία του σχολείου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, αλλά στην ευθύνη του Δήμου Πειραιά», ανέφερε η Μαρία Σ.

Στο Newsbomb έχουν καταγραφεί φωτογραφίες του συμβάντος από γονείς που περίμεναν τα παιδιά τους να σχολάσουν. Οι εικόνες αποτυπώνουν τον άνθρωπο να βρίσκεται στο κατώφλι του σχολείου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς των γονέων.