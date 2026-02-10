Απίστευτες εικόνες: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο
Βίντεο δείχενι παιδιά και εκπαιδευτικούς να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο «πάνω» από το επικίνδυνο σημείο
Δραματικές εικόνες καταγράφηκαν στην Πατρών-Τριπόλεως με εκπαιδευτικούς και μαθητές να διασχίζουν για δεύτερη ημέρα πεζοί δρόμο που έχει υποστεί καθίζηση, προκειμένου να πάνε σχολείο.
Σε εικόνες που εξασφάλισε το patrapress.gr, παιδιά και εκπαιδευτικοί καταγράφονται να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο «πάνω» από το επικίνδυνο σημείο, με εκπαιδευτικούς να αναρωτιούνται με «ευθύνη ποιου περνούν τα παιδιά από τη περιοχή».
Σε άλλο σημείο καθηγήτρια ακούγεται να λέει: «εκπαιδευτικοί 2026 μέσα στο βούρκο και στη λάσπη για αρχή, προχωράμε και μαζί και τα παιδιά. Μάλλον είμαστε γουρούνια».
