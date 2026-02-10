Απίστευτες εικόνες: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο

Βίντεο δείχενι παιδιά και εκπαιδευτικούς να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο «πάνω» από το επικίνδυνο σημείο

Απίστευτες εικόνες: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο
Δραματικές εικόνες καταγράφηκαν στην Πατρών-Τριπόλεως με εκπαιδευτικούς και μαθητές να διασχίζουν για δεύτερη ημέρα πεζοί δρόμο που έχει υποστεί καθίζηση, προκειμένου να πάνε σχολείο.

patron-tripoleos-kathizisi-kathigites1-768x1364.jpg

Σε εικόνες που εξασφάλισε το patrapress.gr, παιδιά και εκπαιδευτικοί καταγράφονται να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο «πάνω» από το επικίνδυνο σημείο, με εκπαιδευτικούς να αναρωτιούνται με «ευθύνη ποιου περνούν τα παιδιά από τη περιοχή».

patron-tripoleos-kathizisi-kathigites3-768x1364.jpg
patron-tripoleos-kathizisi-kathigites-mathites-768x1364.jpg

Σε άλλο σημείο καθηγήτρια ακούγεται να λέει: «εκπαιδευτικοί 2026 μέσα στο βούρκο και στη λάσπη για αρχή, προχωράμε και μαζί και τα παιδιά. Μάλλον είμαστε γουρούνια».

